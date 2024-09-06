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HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul'a yağış geliyor

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu plan yapacaklara yeni uyarıda bulundu. Özellikle İstanbul'da Eylül başından itibaren kendisini gösteren yağışlar hafta sonu geri geliyor. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 19:15 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:27
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hava durumu tahminlerini paylaştı.

Şen "Bugün Perşembe tüm yurtta Yaz Havası devam ediyor. Sıcaklıklar ortalama ve biraz üzerinde. Aşırı sıcaklar yok bundan sonra da olmaz. Bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir" dedi.

Prof. Dr. Şen bir diğer paylaşımında ise "İstanbul yaz havasında 30, Antalya iç kesimler yağışlı 32, İzmir 34 Ankara 28 Trabzon yağmurlu 28 C. Hafta sonu kuvvetli olmasa da Marmara'ya İstanbul'a yağış geliyor. Cumartesi Pazar. Sıcaklar yağışlı günlerde 1 derece düşer." ifadelerini kullandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 36°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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