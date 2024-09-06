HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık