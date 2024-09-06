MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı

Y üksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe , MİT ve Jandarma operasyonuyla 3 Eylül'de İstanbul 'da yakalandı.

3 MİLYON İNSANI DOLANDIRDI Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.

Tüm dünyanın konuşacağı bir operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı. Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Türkiye'de de parasını kaptıran vatandaşlar şikayetçi olunca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı temmuz ayında soruşturma başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla yaptıkları incelemelerde, söz konusu şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu'na kayıtlarının olmadığını belirledi.

TELEFONUNU SIFIRLADI

Jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın Türkiye'ye gelerek ismini Emre Avcı olarak değiştirdiğini tespit etti. Temmuzdaki operasyonda gözaltına alınan Andreas Szakacs, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Bu gelişme üzerine şirketin Hollandalı patronu Robert Velghe, CEO'yu kurtarmanın yollarını aradı. Velghe, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi ve yakalanmamak için İstanbul'da Levent ve Maslak'taki 3 ayrı otele de kayıt yaptırdı.