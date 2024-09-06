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MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul'da yakalandı

Geçen yıl 3 milyon kişiyi yaklaşık 4 milyar dolar dolandırarak en büyük kripto vurgununu yapan Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı. Velghe’nin, telefonundaki bilgileri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 08:09
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı

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Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaparak dünyanın en büyük kripto vurgununu gerçekleştiren Omega Pro şirketinin sahibi Robert Velghe, MİT ve Jandarma operasyonuyla 3 Eylül'de İstanbul'da yakalandı.

Dubai merkezli şirketin CEO'su Andreas Szakacs da temmuzda İstanbul Beykoz'da Türk kimliğiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tüm dünyanın konuşacağı bir operasyonun detaylarına ulaşıldı.

3 MİLYON İNSANI DOLANDIRDI
Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore'nin arasında olduğu çok sayıda ülkede kullanıcılara yüksek kar vaadi ile kripto para kazanmayı vadeden Dubai merkezli şirket Omega Pro, bu uygulamaya yaklaşık 3 milyon insanı dahil etti.

Uygulamayı kullanan ve paralarının karşılığında yüksek kâr elde eden kişiler, bir süre sonra güven duyunca daha yüksek miktarlarla para yatırmaya başladı. Ancak paralarını tekrar alamayan vatandaşlar şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Türkiye'de de parasını kaptıran vatandaşlar şikayetçi olunca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı temmuz ayında soruşturma başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık talimatıyla yaptıkları incelemelerde, söz konusu şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu'na kayıtlarının olmadığını belirledi.

TELEFONUNU SIFIRLADI
Jandarma, şirketin İsveç vatandaşı CEO'su Andreas Szakacs'ın Türkiye'ye gelerek ismini Emre Avcı olarak değiştirdiğini tespit etti. Temmuzdaki operasyonda gözaltına alınan Andreas Szakacs, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Bu gelişme üzerine şirketin Hollandalı patronu Robert Velghe, CEO'yu kurtarmanın yollarını aradı. Velghe, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye geldi ve yakalanmamak için İstanbul'da Levent ve Maslak'taki 3 ayrı otele de kayıt yaptırdı.

Son olarak 29 Ağustos'ta bir avukatla birlikte Maltepe Cezaevi'ne Andreas Szakacs'ı ziyarete giden Robert Velghe jandarmanın radarına takıldı.

Kimliği ve yeri tespit edilen Robert Velghe'ye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, 3 Eylül'de ortak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Robert Velghe'nin, telefonunu sıfırlayıp bilgileri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Velghe, Omega Pro'nun yöneticilerinden birisi olduğunu ancak 2019'da ayrıldığını iddia etti. Ancak ayrıldığını iddia etmesine rağmen sistemin reklamını yapma amacıyla Andreas Szakacs başta olmak üzere kurucu üyelerle birlikte video konferans yaptığı, canlı online görüşmeleri yayınlayarak Omega Pro sistemine yatırımcıları yönlendirildiği belirlendi. 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı belirtilen Robert Velghe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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