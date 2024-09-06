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MİT'ten 'üst düzey' Libya çıkarması! Başkan Erdoğan - Sisi zirvesiyle eş güdümlü hamle: Askeri gelişmeler ve ortak çıkarlar masada

Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara'daki zirvesiyle eş güdümlü olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Libya'ya gittiği öğrenildi. Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze’deki güncel olaylar masaya yatırıldı. Görüşmede güncel siyasi ve askeri gelişmeler de ele alındı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 10:51
MİT’ten ’üst düzey’ Libya çıkarması! Başkan Erdoğan - Sisi zirvesiyle eş güdümlü hamle: Askeri gelişmeler ve ortak çıkarlar masada

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, geride bıraktığımız gün (05 Eylül 2024) üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ziyaret gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dubeybe, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim KalınMilli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın

SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELER ELE ALINDI

MİT Başkanı Kalın'ın Libya'da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisi gündeme geldi.

Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarları masaya yatırıldıTürkiye ve Libya'nın ortak çıkarları masaya yatırıldı

ORTAK ÇIKARLAR MASAYA YATIRILDI

MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar yer aldı.

Ortadoğu'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi.

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YUNAN'DA PANİK MANŞETLERİ: "ATİNA İÇİN EN ENDİŞE VERİCİ GELİŞME"

Öte yandan Yunan basınında ise panik manşetleri baş gösterdi.

Başkan Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Ankara'da yaptığı görüşmeyi Kathimerini manşetine taşıdı.

Erdoğan ve Sisi'nin Libya konusundaki fikir birliği hakkında "Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme zira yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire, iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor gibi görünüyor" denildi.


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