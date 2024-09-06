MİT’ten ’üst düzey’ Libya çıkarması! Başkan Erdoğan - Sisi zirvesiyle eş güdümlü hamle: Askeri gelişmeler ve ortak çıkarlar masada

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, geride bıraktığımız gün (05 Eylül 2024) üst düzey temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a ziyaret gerçekleştirdi.
MİT Başkanı Kalın, Libya ziyareti sırasında Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başkanı Abdulhamid Dubeybe, Başkanlık Konseyi (BK) Başkan Yardımcıları Abdullah Lafi ile Musa Koni, Yüksek Devlet Konseyi (YDK) yetkilileri, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile bir araya geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın
SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELER ELE ALINDI
MİT Başkanı Kalın'ın Libya'da gerçekleştirdiği temaslarda güncel siyasi ve askeri gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin Libya'nın istikrarına ve birliğine yönelik yaklaşımları yinelendi. Libya'daki ihtilafların ulusal uzlaşı ile aşılması ve çatışmasızlığın sürdürülmesi temennisi gündeme geldi.
Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarları masaya yatırıldı
ORTAK ÇIKARLAR MASAYA YATIRILDI
MİT Başkanı Kalın ve Milli Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dubeybe'nin ikili görüşmesinde masada Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkiler, ortak çıkar konuları ve Gazze'deki güncel olaylar yer aldı.
Ortadoğu'daki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin arttırılması, bölgesel istikrarı desteklemek ve sivilleri korumak için ortak harekete geçilmesi gerektiği konusunun altı çizildi.