MİT’ten ’üst düzey’ Libya çıkarması! Başkan Erdoğan - Sisi zirvesiyle eş güdümlü hamle: Askeri gelişmeler ve ortak çıkarlar masada

YUNAN'DA PANİK MANŞETLERİ: "ATİNA İÇİN EN ENDİŞE VERİCİ GELİŞME"



Öte yandan Yunan basınında ise panik manşetleri baş gösterdi.



Başkan Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı Sisi ile Ankara'da yaptığı görüşmeyi Kathimerini manşetine taşıdı.

Erdoğan ve Sisi'nin Libya konusundaki fikir birliği hakkında "Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme zira yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire, iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor gibi görünüyor" denildi.





