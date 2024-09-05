Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını "tarihi" diyerek duyurdu

TÜRKİYE - MISIR UZLAŞISI Suudi Arabistan'ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi'nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

Öte yandan Kuveyt ile Umman'ın resmi haber ajansları da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretini manşetlerine taşıdı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla abonelerine ulaştırırken, BAE resmi haber ajansı WAM, ziyareti Sisi 'nin "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatıyor" sözleriyle abonelerine servis etti.

Öte yandan Kuveyt'teki Alrai gazetesi, Sisi 'nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze'den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek " başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." ifadelerine yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi.

BAE'deki el-Halic gazetesi de, Sisi 'nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

YUNANİSTAN PANİKLEDİ Yunan medyası ise iki liderin temasından duyduğu endişeyi yansıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.

"Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler" olduğunu vurgulayan gazete, "Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor." sözlerini kullandı.

"BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ"

Euronews Greece, görüşme sonrası yapılan açıklamaları geniş şekliyle yayınladı.

"Sisi'nin tarihi ziyareti" başlığını kullanan yayın organı, sayısız anlaşmaya imza atıldığının altını çizdi.