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Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını "tarihi" diyerek duyurdu

Dünya 12 yıl sonra gerçekleşen ziyareti konuşuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 12 yılın ardından dün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyarette 17 alanda anlaşma imzalanması Arap basınında geniş yer kaplarken Yunan basını yaşadığı paniği satırlara döktü. Yunan Kathemerini gazetesi "Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler" şeklinde manşetler attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 22:11
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret Arap basınında geniş yer buldu.

Sisi'nin Ankara ziyaretine yoğun ilgi gösteren Arap basını, ziyareti "tarihi", "yeni bir aşamanın başlangıcı" ve "Mısır ile Türkiye arasında işbirliğinin derinleşmesi" gibi başlıklara manşetlerine taşıdı.

Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ele aldığı konuları haberlerine konu alan basın ve medya kuruluşları, iki liderin özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması konusundaki ortak vurgusuna dikkati çekti.

YENİ BİR AŞAMA
Mısır'ın resmi gazetelerinden "El-Cumhuriyye", ziyareti, "Sisi-Erdoğan zirvesi; Mısır ile Türkiye arasında yeni bir aşamanın başlangıcı" başlığıyla manşetine taşırken, ülkenin bir diğer resmi gazetesi "El-Ehram" ise ziyaret için "Mısır ve Türkiye krizlerle mücadelede birlik içinde" ve "Stratejik İşbirliği Konseyi; İki ülke ilişkilerinde niteliksel bir gelişim" başlıklarını attı.

Mısır'daki "el-Yevm es-Sabi" gazetesi de "tarihi" olarak nitelendirdiği ziyareti, "Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem" başlığıyla manşete taşıdı.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE AJANSLARI ZİYARETİ FLAŞ GEÇTİ
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait resmi haber ajansları, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara ziyaretini son dakika olarak abonelerine aktardı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı Mısırlı mevkidaşı ile görüşüyor" başlığıyla abonelerine ulaştırırken, BAE resmi haber ajansı WAM, ziyareti Sisi'nin "Türkiye'ye ziyaretim iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamayı başlatıyor" sözleriyle abonelerine servis etti.

Öte yandan Kuveyt ile Umman'ın resmi haber ajansları da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretini manşetlerine taşıdı.

TÜRKİYE - MISIR UZLAŞISI
Suudi Arabistan'ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi'nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

Gazetenin haberinde, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek" başlığını kullandı.

Öte yandan Kuveyt'teki Alrai gazetesi, Sisi'nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze'den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

BAE'deki el-Halic gazetesi de, Sisi'nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

YUNANİSTAN PANİKLEDİ
Yunan medyası ise iki liderin temasından duyduğu endişeyi yansıttı.

Yunan basını görüşmeyi ilk gündem maddesi olarak ele alırken dikkat çeken yorumlara yer verildi.

"ATİNA İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina" başlığıyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.

"Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler" olduğunu vurgulayan gazete, "Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor." sözlerini kullandı.

"BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ"

Euronews Greece, görüşme sonrası yapılan açıklamaları geniş şekliyle yayınladı.

"Sisi'nin tarihi ziyareti" başlığını kullanan yayın organı, sayısız anlaşmaya imza atıldığının altını çizdi.

"ATİNA'NIN ADI GEÇMEDİ"

Protothema gazetesi, "İki lider 17 ikili anlaşma imzaladı" ifadelerini kullandığı haberde görüşmenin Yunanistan'da yarattığı rahatsızlığın da altını çizdi.

Görüşmeden çıkan anlaşmaların, bölgede Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğine yer veren gazete, önemli sonuçlar doğuracak görüşmede Yunanistan'ın adının anılmamasına ilişkin eleştirel sözler kullandı.

"İLİŞKİLERDE YENİ BİR AŞAMA"

Al Jazeera, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazdı.

Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor." açıklamasına dikkat çekti.

Al Jazeera, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüş ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.

ANA GÜNDEM GAZZE

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, iki liderin şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' açtığını belirtirken Türkiye ve Mısır arasında 17 iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.

AFP ayrıca Erdoğan ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

"GAZZE İÇİN ORTAK TAVIR VURGUSU"

France24, Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında daha da ısındığını belirterek, "Her iki lider de Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI BİRLİKTE KUTLANDI"

Associated Press (AP) haber ajansı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'daki havalimanında karşıladığına dikkat çeken AP, Sisi'nin "Ziyaretim Mısır ve Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak iradenin bir yansıması" ifadelerine yer verdi.

"200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI İMZALANDI"

Middle East Eye, Sisi'nin Türkiye ziyaretinde 200 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığına dikkat çekti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin bizzat katıldığı etkinlikte, yıllardır süren anlaşmazlıklar ve bozulan ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başlangıcı birlikte kutlandı." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLER YENİDEN CANLANDI"

Al Monitor, Erdoğan ve Sisi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki eşgüdümün artırılması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini yazarken, Monitor, Sisi'nin 12 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret ile ilişkilerin yeniden canlandığını vurguladı.

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