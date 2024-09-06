3 kızını öldüren Vesim Şimşek’in eşi konuştu: Cinayet planlı! Seni yaşarken öldüreceğim dedi

"İnanın ki çocuklarıma bir şey yapacağını asla düşünmedim. Mahkeme günü belki bir olay çıkartır, tartışma yaşarız diye düşünmüştüm. Daha ilerisini asla yapmaz dedim. Evlatlarımıza böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan dahi geçmedi" diye konuştu. BANA VE ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULARDI Naciye Şimşek , "Evliliğim boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Aynı şekilde çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Çocuklar Manisa Salihli'de benimle beraber kalıyordu. Ancak okullar açılmadan önce babalarıyla görüşsün diye İzmir'e yanına göndermiştim. Yine yaşanan olaydan bir süre önce Vesim bana şiddet uygulamıştı. Bu nedenle babamın evime geldim. Sonra bize gelip Vesim -Kuran-ı Kerim'e el basıp babama söz verdi. Bir daha 'Naciye'yi üzmeyeceğim' dedi. Sonra eve geri döndüm. 1 hafta sürmedi. Yine şiddet uyguladı. Sonra polise başvurup uzaklaştırma kararı aldırdım" dedi. AMCANIZA BİR ŞEY OLDU DEYİP KANDIRMIŞ OLABİLİR Şimşek şöyle devam etti: "Olayın meydana geldiği araziye giden patika yoldan Vesim'in ağabeyinin evine giderdik. Büyük ihtimal 'amcanıza bir şey oldu' deyip büyük kızlarımı kandırıp çocuklarımı olay günü araziye götürmüştür diye düşünüyorum. Sabah'ın 7'sinde, 8'sinde kızlarım kalkıp asla gitmezdi. Bu şekilde kandırdığını düşünüyorum."





BENİM VE ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİ YAKMIŞTI

Eşi Vesim Şimşek'e kanser teşhisi konduğunu anlatan Naciye Şimşek, "Ayrıca gözüne işteyken tuz ruhu kaçmıştı. Bir gözünde görme kaybı vardı. Bir kere de elini canavara kaptırdı. Bunlar hep bizim beddualarımızla oldu diye düşünüyorum" dedi.



Sabah'ın haberine göre; Olaydan 2 önce köfte ekmek yedikleri gün de çocuklarıyla konuştuğunu anlatan Naciye Şimşek, "Çocuklar ekmek arası köfteyi severdi. Basında yer aldığı gibi çocukların son isteği köfte ekmek diye bir durum söz konusu değil. Çocuklarım birkaç gün sonra Manisa Salihli'ye benim yanıma dönecekti. Bavullarını bile hazırlamıştı."



"Okullar açılana kadar babalarının yanında kalsınlar diye düşündüm. Vesim çocuklara harçlık bile göndereceğini söylemişti. Ancak böyle hepimizi kahreden bir olay yaşadık. Dönemediler. Vesim evden ayrıldıktan sonar benim ve çocuklarımın kıyafetlerini yakmış. Ben daha sonra arayıp çocuklara kıyafet almasını söyledim. Ancak 2 gün geçti hiç kıyafet almadı. Çünkü bu cinayetleri planlamış" dedi.