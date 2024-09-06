SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Polise yaptığı teklif kameralara anbean yansıdı! İstediğini alamayınca küfürler yağdırdı

Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan kadın polis memurlarına hem kamu personeli olduğunu söyledi, hem de yasal olmayan işlem teklifinde bulundu. İstediği olmayınca öfkelenen kadın ve yakını olan 2 kişi görevini yapan basın mensuplarına saldırıp hem küfretti hem de tehditler savurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:27 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 10:27
Polise yaptığı teklif kameralara anbean yansıdı! İstediğini alamayınca küfürler yağdırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan 68 AZ 268 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kıskıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi. Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

TEHDİT VE KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi. Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın basın mensuplarına "Çekmeyin" dedi.

Olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi.Olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi.

Kamu personeli olduğunu belirten kadın daha sonra polis memuruna, "Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?" diye teklifte bulundu.

İstediği olmayınca öfkelenen kadın uygulama noktasında görevini yapan basın mensuplarına müdahale etmek istedi. Görüntü çekilmesini istemeyen kadın basın mensuplarına dönüp, "Kamu personeliyim diyorum hala çekiyorsun. Hala çekiyor ya, inadına çekiyor. Gel çek, tut kamerayı" deyip basın mensubunun üzerine yürüdü. Kadının, yanında bulunan 2 yakınına basın mensuplarını şikayet etmesi üzerine bu kez de 2 şahıs basın mensuplarının üzerine yürüyerek tehdit ve küfürler yağdırdı.

Basın mensuplarının yaptığı işe de küfreden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. "Seni denk getiririm" deyip tehditler savuran şahıslar olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken, E.A. isimli kadın "Çek çek, al bunu da çek" deyip gazetecilere uygunsuz el hareketi gösterdi. İşlemlerin ardından olay yerinden ayrılan kadın bu kez de basın mensubuna, "Seninle denk geleceğiz" deyip hem sözlü hem de eliyle fiziksel tehdit etti.


Ehliyetsiz sürücüye 12 bin 900 TL, araç sahibi olan annesine de 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi. Araç ise basın mensuplarına saldıran E.A. isimli kadına teslim edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halıcıoğlu’nda metrobüs yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü | Her güne bir vukuat... İstanbullunun can güvenliği yok
Kılıç kınına girdi! Teğmenlerin ’Atatürk’ maskeli korsan yemin merasiminde yanıt bekleyen sorular: Bir disiplinsizlikten daha fazlası...
Tazminat hesabı değişiyor! Kimler ne alacak? Asgari ücretliye nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...
Milli Hızlı Tren’de ilk test 2025’te! Yüksek teknoloji! 225 kilometre hız
İtalyanlardan Osimhen için sözleşme iddiası! O takımlar hariç...
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum
CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı
Karısını uyuşturup 83 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil
Fransa’da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
SON DAKİKA