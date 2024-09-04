SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet

Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin Türkiye ziyaretini dakika dakika takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi’nin görüşmesinin normalleşme adımları kapsamında önemine dikkat çekilirken Londra merkezli Middle East Eye ise Mısır’a Hürjet satışının iki ülkenin ilişkileri konusunda dönüm noktası olacağını belirtti. İşte, manşet manşet Sisi ziyareti…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 17:11
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, normalleşme adımları kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye düzenlediği ziyaret dünya basınında gündem oldu. Başkan Erdoğan Sisi'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılarken dünya da kritik görüşmeyi dakika dakika takip etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor.Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor.

MIDDLE EAST EYE'DAN HÜRJET VURGUSU

Londra merkezli Middle East Eye "Mısır'ın Sisi'si Erdoğan'la 12 yıllık anlaşmazlığın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor" dedi.

Middle East Eye'a göre Mısırlı analist Ammar Fayed, Sisi'nin ziyareti hakkında "Ziyaret, iki ülke arasında en üst düzey koordinasyonu temsil eden Stratejik İş birliği Konseyi'nin başlatılmasıyla normalleşmeyi kurumsal bir çerçeveye dönüştürecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Mısır arasında insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat satışları konusunda anlaşma yapılabileceğini belirten Middle East Eye, Türk yapımı jet eğitim uçağı Hürjet'in bu hafta Mısır'da düzenlenen uluslararası hava gösterisinde Türk savunma sanayisinin başarısını gözler önüne serdiğini belirtti.

"İHA SATIŞI DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Middle East Eye ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki İHA satışının Sisi'nin ziyareti sırasında veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

ETİYOPYA İLE İLİŞKİLER NE OLACAK?

Middle East Eye, Mısır'a olası bir İHA satışının Mısır ile gerginliği son dönemde oldukça yükselen Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkilerini zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

REUTERS: 12 YIL SONRA İLK KEZ!

Reuters, "Sisi, ilişkilerin düzelmesiyle 12 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye geldi" dedi ve Başkan Erdoğan ile Sisi görüşmesinde Gazze'nin masada olacağına dikkat çekti.

EL ARABİYA: TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ SAYFA

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Sisi'nin ziyaretinin Türkiye ile Mısır arasında "yeni bir sayfa" anlamına geldiğine dikkat çekti.

BLOOMBERG: SİSİ ANLAŞMAZLIĞI BİTİRMEK İÇİN TÜRKİYE'DE

ABD merkezli Bloomberg, "Mısır'ın El-Sisi'si Erdoğan'la anlaşmazlığı onarmak için Türkiye'yi ziyaret etti" dedi ve Sisi ile Başkan Erdoğan'ın son dönemde gerilen ilişkileri onarmak ve enerji, savunma ve Gazze konusunda daha yakın iş birliği yapmak istediğini belirtti.

AHRAM ONLINE'DAN SİSİ'NİN MESAJINA VURGU

Mısır hükümetinin resmi gazetesi Ahram Online ise Başkan Erdoğan'ın on iki yıl sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığını belirtirken El-Sisi'nin çarşamba günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretimi yapmaktan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemden büyük mutluluk duyuyorum." şeklindeki açıklamasına vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan ve Sisiden ortak basın toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan ve Sisiden ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Forma numarası şaşırttı
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Narin Güran’a ne oldu? Amca Salim Güran neden tutuklandı? Konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Nuri Alço’yu prim kasmakla suçladı! Ünlü isim sessizliğini bozdu: Elime doğdu...
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir yıldız daha!
Vladimir Putin’i kırmızı halı ile karşılayan Moğolistan Batı’nın hedefinde
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Osimhen yanıtı! Dev isim geliyor
Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor
SON DAKİKA