Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet

ETİYOPYA İLE İLİŞKİLER NE OLACAK? Middle East Eye, Mısır'a olası bir İHA satışının Mısır ile gerginliği son dönemde oldukça yükselen Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkilerini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. REUTERS: 12 YIL SONRA İLK KEZ! Reuters, "Sisi, ilişkilerin düzelmesiyle 12 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye geldi" dedi ve Başkan Erdoğan ile Sisi görüşmesinde Gazze'nin masada olacağına dikkat çekti.

EL ARABİYA: TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ SAYFA Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Sisi'nin ziyaretinin Türkiye ile Mısır arasında "yeni bir sayfa" anlamına geldiğine dikkat çekti.

BLOOMBERG: SİSİ ANLAŞMAZLIĞI BİTİRMEK İÇİN TÜRKİYE'DE ABD merkezli Bloomberg, "Mısır'ın El-Sisi'si Erdoğan'la anlaşmazlığı onarmak için Türkiye'yi ziyaret etti" dedi ve Sisi ile Başkan Erdoğan'ın son dönemde gerilen ilişkileri onarmak ve enerji, savunma ve Gazze konusunda daha yakın iş birliği yapmak istediğini belirtti.

AHRAM ONLINE'DAN SİSİ'NİN MESAJINA VURGU Mısır hükümetinin resmi gazetesi Ahram Online ise Başkan Erdoğan'ın on iki yıl sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığını belirtirken El-Sisi'nin çarşamba günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretimi yapmaktan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemden büyük mutluluk duyuyorum." şeklindeki açıklamasına vurgu yaptı. Başkan Erdoğan ve Sisiden ortak basın toplantısında önemli açıklamalar TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN