Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, normalleşme adımları kapsamında 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye düzenlediği ziyaret dünya basınında gündem oldu. Başkan Erdoğan Sisi'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılarken dünya da kritik görüşmeyi dakika dakika takip etti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor.
MIDDLE EAST EYE'DAN HÜRJET VURGUSU
Londra merkezli Middle East Eye "Mısır'ın Sisi'si Erdoğan'la 12 yıllık anlaşmazlığın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor" dedi.
Middle East Eye'a göre Mısırlı analist Ammar Fayed, Sisi'nin ziyareti hakkında "Ziyaret, iki ülke arasında en üst düzey koordinasyonu temsil eden Stratejik İş birliği Konseyi'nin başlatılmasıyla normalleşmeyi kurumsal bir çerçeveye dönüştürecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Mısır arasında insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat satışları konusunda anlaşma yapılabileceğini belirten Middle East Eye, Türk yapımı jet eğitim uçağı Hürjet'in bu hafta Mısır'da düzenlenen uluslararası hava gösterisinde Türk savunma sanayisinin başarısını gözler önüne serdiğini belirtti.
"İHA SATIŞI DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
Middle East Eye ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki İHA satışının Sisi'nin ziyareti sırasında veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.