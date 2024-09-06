CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı

Genel merkezin parti üzerindeki otoritesini daha güçlendirecek başlıklardan biri olan 52. madde ise tepkilere neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş.

Bunun dışındaki adaylar için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' yapılması talep ediliyor. İBB Başkanı İmamoğlu ise ön seçim istemiyor.

Gergin bir havada geçmesi beklenen CHP Tüzük Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Kurultay seyircisiz olarak ve sadece kurultay delegeleri ve Onur Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek.