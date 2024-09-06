CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına giriştiği 4 ayaklı iç çekişmenin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi tepki çeken maddelerin gölgesinde bugün Tüzük Kurultayı'na gidiyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'genel başkanlık' ve 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' yolunda partiyi dizayn çabasına giriştiği 4 ayaklı iç çekişmenin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi tepki çeken maddelerin gölgesinde bugün Tüzük Kurultayı'na gidiyor.
TÜZÜK METNİ PARTİYİ AYAĞA KALDIRDI
Kurultay öncesinde CHP'de önceki gün ortaya çıkan taslak tüzük metni, parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı.
Genel merkezin parti üzerindeki otoritesini daha güçlendirecek başlıklardan biri olan 52. madde ise tepkilere neden oldu.
Özgür Özel, A takımıyla birlikte kendi belirlediği 90'a yakın ismi, istediği yerden, istediği şekilde milletvekili adayı göstermek istiyor.
Bunun dışındaki adaylar için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' yapılması talep ediliyor. İBB Başkanı İmamoğlu ise ön seçim istemiyor.
Gergin bir havada geçmesi beklenen CHP Tüzük Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
Kurultay seyircisiz olarak ve sadece kurultay delegeleri ve Onur Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek.
KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK
CHP lideri Özgür Özel'in açış konuşmasının ardından basın salondan ayrılacak. Kurultayın divan başkanı ise Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek olacak. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurultaya katılmayacağı belirtildi.
Kurultay salonunda kırmızı ve beyaz renklerin hakim olacağı öğrenildi.
Kurultay salonundaki afiş ve pankartlarda, "Her derdin var bir çaresi CHP", "CHP Türkiye'nin birinci partisi" sloganları yer alacak. CHP bugün yapılacak kurultayla yeni bir kampanya başlatmayı da öngörüyor.
3 GÜN SÜRECEK
Üç gün sürecek kurultayla birlikte tüzüğünü değiştirecek, parti programını yazmaya başlayacak olan CHP'nin, seçim startını da kampanyayla birlikte başlatması öngörülüyor.