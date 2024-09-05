OVP nedir, içeriğinde neler var? 2024 Eylül OVP ne zaman açıklanacak? Orta Vadeli Program ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik öneme sahip Orta Vadeli Program (OVP) hakkında önemli bir tarih verdi. Ülkenin ekonomik yol haritasını belirleyecek bu kapsamlı çalışma, ekonomi politikalarını şekillendirecek. Bakan Mehmet Şimşek'in liderliğinde hazırlanan OVP, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. 2024 Orta Vadeli Programı'nın içeriği ve kapsamı hakkında detaylı bilgiler, ekonomik stratejiler ve hedefler hakkında açıklamalar yapılacak. OVP'nin ne olduğu ve nasıl etkileyeceğiyle ilgili tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.