Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık mesajı: "16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz"

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini ve geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngördüklerini ifade etti.