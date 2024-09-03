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☔⚡ O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 3-4 Eylül 2024 HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizde 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde şiddetli yağışların etkili olacağı açıklandı. Özellikle bazı bölgelerde yoğun sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Meteorologlar, bu durumun taşkınlara ve trafik aksaklıklarına yol açabileceğini belirtiyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:06 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:06
☔⚡ O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 3-4 Eylül 2024 HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-4 Eylül 2024 tarihleri için ülkenin bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar hakkında uyarıda bulundu. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarına ve tedbirlerine uymaları önemle tavsiye ediliyor. Hava koşullarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve güvenlik önlemlerini almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte güncel hava durumu raporu...

🌦️ Ülke Genelinde Hava Durumu:

Kuzey, İç ve Batı Kesimleri: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in İç Kesimleri: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diğer Yerler: Az bulutlu ve açık.

🌡️ Hava Sıcaklığı:

Marmara: 3-5°C artış.

Diğer Yerler: Mevsim normalleri civarında.

3 Eylül hava durumu 3 Eylül hava durumu

🌬️ Rüzgar:

Genellikle kuzeyli; güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette.

⚠️ Uyarılar:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.

🌍 Bölgelerimizde Hava Durumu:

MARMARA:

İstanbul: 🌥️ 21°C - 29°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: 🌧️ 21°C - 29°C, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

EGE:

İzmir: 🌤️ 23°C - 32°C, parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 🌦️ 17°C - 31°C, akşam ve yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ:

Antalya: 🌧️ 24°C - 30°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: 🌦️ 15°C - 28°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU:

Ankara: 🌥️ 17°C - 30°C, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ:

Bolu: 🌧️ 16°C - 26°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Trabzon: 🌦️ 24°C - 28°C, aralıklı yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU:

Erzurum: 🌤️ 13°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Diyarbakır: ☀️ 19°C - 37°C, az bulutlu ve açık.

🌊 Denizlerde Hava Durumu:

Karadeniz: 🌫️ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Marmara: 🌥️ Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz: 🌦️ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Van Gölü: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.

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