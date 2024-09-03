☔⚡ O iller için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 3-4 Eylül 2024 HAVA DURUMU RAPORU

3 Eylül hava durumu
🌬️ Rüzgar:
Genellikle kuzeyli; güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette.
⚠️ Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
🌍 Bölgelerimizde Hava Durumu:
MARMARA:
İstanbul: 🌥️ 21°C - 29°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kocaeli: 🌧️ 21°C - 29°C, yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
EGE:
İzmir: 🌤️ 23°C - 32°C, parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 🌦️ 17°C - 31°C, akşam ve yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ:
Antalya: 🌧️ 24°C - 30°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta: 🌦️ 15°C - 28°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU:
Ankara: 🌥️ 17°C - 30°C, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ:
Bolu: 🌧️ 16°C - 26°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Trabzon: 🌦️ 24°C - 28°C, aralıklı yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU:
Erzurum: 🌤️ 13°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Diyarbakır: ☀️ 19°C - 37°C, az bulutlu ve açık.
🌊 Denizlerde Hava Durumu:
Karadeniz: 🌫️ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Marmara: 🌥️ Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ege: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz: 🌦️ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Van Gölü: 🌤️ Parçalı ve az bulutlu.