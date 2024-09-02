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SON DAKİKA I MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde 20 terör hedefinin imha edildiğini ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 22:23 Güncelleme 02 Eylül 2024, 22:59
SON DAKİKA I MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi

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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 20 terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi

MSB DUYURDU: DURMADAN DİNLENMEDEN
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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