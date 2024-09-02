Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi: Gerçekleri saptırıyorlar

"Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" açıklamasında bulundu.



