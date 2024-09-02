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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan NETFLIX'e 'Famagusta' tepkisi: Gerçekleri saptırıyorlar

NETFLIX, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına soyundu. "Famagusta" isimli dizide Kıbrıs Barış Harekatı hedef alındı, Ada'daki Türklerin uğradığı soykırım haklı bir zemine oturtulmak istendi. NETFLIX'e Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:16 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:41
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi: Gerçekleri saptırıyorlar

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Küresel sermayenin etki aparatlarından olan dizi platforma NETFLIX, yine Türk dünyasını hedef alan skandal bir yapımla ön planda.
NETFLIX'e 'Famagusta' tepkisi



Terör örgütü PKK/YPG'yi aklayan yapımları bünyesinde barındıran, tarihi gerçeklikleri çarpıtıp dezenformasyon yayan NETFLIX, Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği "Famagusta" isimli diziyi yayına vermeye hazırlanıyor.



"BU DİZİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

A Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil" dedi.

Tatar, "Dizinin aksine Türklere katliam yapıldı, köylerimiz yakıldı" ifadelerini kullandı.



Skandala Türkiye'den de peş peşe çok sert tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı "Bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir." açıklamasında bulundu.



"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" açıklamasında bulundu.

Netflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedirNetflix skandalına Türkiyeden peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir


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