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AK Parti'den Netflix'in skandal dizisine sert tepki: "Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz"

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk askerini hedef alan skandal Netflix dizisine sert tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." dedi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 14:22 Güncelleme 01 Eylül 2024, 14:27
AK Parti’den Netflix’in skandal dizisine sert tepki: Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk askerini hedef alan skandal Netflix dizisine sert tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal tepki gösterdi.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Rum propagandası yapan diziden bir kareRum propagandası yapan diziden bir kare

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz.

Du'rum' bakalım

HER SANİYESİ İFTİRA
Netflix, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci gösteren Rum yapımı 'Famagusta' adlı diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. Rum tezlerinden yola çıkılarak hazırlanan yapımda Türk askerine 'sivil halka ateş açan işgalci güçler' iftirası atıldığı gibi Kıbrıslı Türkler'e yapılan katliamlardan hiç bahsedilmiyor.

Başrollerinde Giannis Bezos, Koralia Karanti ve Christos Loulis adlı oyuncuların yer aldığı kara propaganda dizisinin 20 Eylül'den itibaren izlenebileceği duyurusunu yapan platforma başta Kıbrıslı Türkler olmak üzere çok sayıda tepki geldi.

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