AK Parti'den Netflix'in skandal dizisine sert tepki: "Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk askerini hedef alan skandal Netflix dizisine sert tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal tepki gösterdi.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.