Vaniköy’deki kaçak villanın yıkımında gerginlik! Bakanlık sabah başladı İBB şova geldi ağaçlara zarar verdi

"3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler" BAKANLIK BAŞLADI İBB ŞOVA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının söz konusu alanda yıkıma başlamasının ardından olay yerine gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de girdi. Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı. Vaniköy'deki kaçak villa yıkımında gerginlik!

İBB'DEN YIKIMA DESTEK ADI ALTINDA SABOTAJ

Bakanlık ve İBB ekipleri arasında yaşanan gerginlik A Haber kameralarına yansırken yıkım çalışması aksamalara neden oldu. İçeriye araç girişine izin verilmiyor.

İBB YOL ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARA ZARAR VERDİ

Görüntü vermek için bölgeye iş makinesi gönderen İBB yol üzerindeki ağaçlara zarar verdi. Kaçak villaya göz yuman İBB ağaçlara da zarar verdi NE OLMUŞTU?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Ekiplerce yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti. Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti. İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.