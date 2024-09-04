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Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımında gerginlik! Bakanlık sabah başladı İBB şova geldi ağaçlara zarar verdi

İstanbul'daki Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkıma başlamasının ardından olay yerine gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yıkım çalışmasına katılmak için alana geldi. Bakanlık ve belediye personeli arasında gerginlik yaşandı. Görüntü vermek için bölgeye iş makinesi gönderen İBB yol üzerindeki ağaçlara zarar verdi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 16:00 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 16:01
Vaniköy’deki kaçak villanın yıkımında gerginlik! Bakanlık sabah başladı İBB şova geldi ağaçlara zarar verdi

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Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyetine başlandı.

BAKANLIK PERSONELİ SABAH SAATLERİNDE GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alana sabah saatlerinde geldi.

Bakanlık yıkıma sabah saatlerinde başladı.Bakanlık yıkıma sabah saatlerinde başladı.

YIKIM BAŞLADI
Alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımına iş makineleriyle başlandı.

Ekiplerin saha incelemesinde, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nda, yürürlükteki imar planında "ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar" lejantında kalan bölgede tespit edilen ve yıkımına başlanan yapılar şu şekilde:

"3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı kısmen betonarme kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler"

BAKANLIK BAŞLADI İBB ŞOVA GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının söz konusu alanda yıkıma başlamasının ardından olay yerine gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de girdi. Bakanlık ekipleri kepçeyle yıkım yaparken İBB ekipleri iş makinesi kullanmak yerine villa inşaatını balyozla yıkmaya çalıştı.

Vaniköy'deki kaçak villa yıkımında gerginlik!


İBB'DEN YIKIMA DESTEK ADI ALTINDA SABOTAJ
Bakanlık ve İBB ekipleri arasında yaşanan gerginlik A Haber kameralarına yansırken yıkım çalışması aksamalara neden oldu. İçeriye araç girişine izin verilmiyor.

İBB YOL ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARA ZARAR VERDİ
Görüntü vermek için bölgeye iş makinesi gönderen İBB yol üzerindeki ağaçlara zarar verdi.

Kaçak villaya göz yuman İBB ağaçlara da zarar verdi

NE OLMUŞTU?
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağında, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilen alandaki tüm inşai faaliyetlerin durdurulduğu belirtilmişti.

Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin 22 Ağustos'ta bulunulan suç duyurusunda, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istenmişti.

İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Vaniköydeki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHPli İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdiVaniköydeki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHPli İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi

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