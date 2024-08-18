İstanbul’a 27 bin yeni konut

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, TOKİ eliyle hayata geçirdikleri 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi. Yerinde, hızlı ve gönüllülük esaslı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Levent Sungur, "9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261'inin ise proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ olarak Üsküdar'dan Gaziosmanpaşa'ya, Esenler'den Kartal'a birçok ilçemizde Bakanlığımız koordinasyonunda yeni projeler geliştiriyoruz" dedi.

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