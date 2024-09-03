AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Başkan Erdoğan, AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı.
Böylelikle kongre süreci yarın itibarıyla başlıyor.
Hazırlanan taslak takvime göre, süreç eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde yapılacak delege seçimleriyle başlayacak.
Ardından kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri gerçekleşecek.
2025 başında il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise 8. Olağan Büyük Kongre'nin yapılması planlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
11 KONGRE YAPILDI
AK Parti, kurulduğundan itibaren dördü olağanüstü, yedisi olağan olmak üzere toplam 11 kongre yaptı. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.