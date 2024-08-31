Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor... Diyarbakır’da 6 bin konut tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ) Diyarbakır 'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. 6 bin 40 konutun yapımı ise tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

Bakan Kurum, "Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Zinnet Çıtak

KONUTLAR ÇOK GÜVENLİ

Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Zinnet Çelikel Çıtak ise "Her şeyi düşünmüşler, her şey yapılmış. Hayal ettiğimden daha güzel, daha temiz olmuş. Konutlar çok güvenli ve içerisinde rahatlıkla oturabiliyoruz. Devletimize güveniyordum ama bu kadar erken yapılacağını inanmıyordum. Çok erken yapıldı" dedi.