Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor... Diyarbakır’da 6 bin konut tamamlandı

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor
"BAŞIMI YASTIĞA RAHATÇA KOYABİLİYORUM"
Bir başka hak sahibi Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekip şunları söyledi:
Sibel Gören
"TOKİ'nin evlerine, devletimizin işçilerine güveniyoruz. Sağlam olduğunu düşündüğümüz için rahatız. Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. 'Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz' dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."
Kürşat Gedikoğlu
SOSYAL DONATILI SİTELER, ÇEVRE DOSTU BİNALAR
Bölgedeki projenin sorumlusu TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti.
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor
Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.