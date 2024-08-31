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Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor... Diyarbakır'da 6 bin konut tamamlandı

6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Diyarbakır'da temelleri atılan 10 bin konutun 6 bini tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konutlara ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaparken hak sahibi vatandaşlar da "devlete"teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 12:44 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 13:21
Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor... Diyarbakır’da 6 bin konut tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. 6 bin 40 konutun yapımı ise tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyorDepremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor

10 BİN KONUTUN 6 BİNİ TAMAM!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Bakan Kurum, "Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Zinnet ÇıtakZinnet Çıtak

KONUTLAR ÇOK GÜVENLİ
Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Zinnet Çelikel Çıtak ise "Her şeyi düşünmüşler, her şey yapılmış. Hayal ettiğimden daha güzel, daha temiz olmuş. Konutlar çok güvenli ve içerisinde rahatlıkla oturabiliyoruz. Devletimize güveniyordum ama bu kadar erken yapılacağını inanmıyordum. Çok erken yapıldı" dedi.

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyorDepremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor

"BAŞIMI YASTIĞA RAHATÇA KOYABİLİYORUM"
Bir başka hak sahibi Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekip şunları söyledi:

Sibel GörenSibel Gören

"TOKİ'nin evlerine, devletimizin işçilerine güveniyoruz. Sağlam olduğunu düşündüğümüz için rahatız. Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. 'Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz' dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."

Kürşat GedikoğluKürşat Gedikoğlu

SOSYAL DONATILI SİTELER, ÇEVRE DOSTU BİNALAR
Bölgedeki projenin sorumlusu TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti.

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyorDepremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor

Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

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