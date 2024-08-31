PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dikkat çeken 'Kapadokya' paylaşımı | FETÖ'nün darbe şifresiydi

ABD istihbarat servisi CIA'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı 'Kapadokya' paylaşımı büyük dikkat çekti. Kapadokya paylaşımının neden seçildiği merak konusu olurken, CIA aparatı FETÖ akıllara geldi. Hatırlanacağı üzere ‘Kapadok’yanın FETÖ tarafından kullanılan bir darbe şifresi olduğu ortaya çıkmıştı. Peki CIA paylaşımında kime ne mesaj veriyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 19:36 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 19:39
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD istihbarat servisi CIA'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi sosyal medya hesabından yaptığı 'Kapadokya' paylaşımı dikkat çekti.



CIA paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu 'Peri Bacaları' (aynı zamanda hoodoo, konik kaya veya toprak piramidi olarak da adlandırılır) Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde yer alır ve 40 metreye (130 fit) kadar yükselebilir. Oluşmaları ise yüzyıllar alır. CIA'nın Dünya Bilgi Kitapçığı, 265 dünya birimi hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır."



FETÖ'NÜN DARBE ŞİFRESİYDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kapadokya paylaşımının neden seçildiği merak konusu olurken, CIA aparatı FETÖ akıllara geldi.

Hatırlanacağı üzere 'Kapadok'yanın FETÖ tarafından kullanılan bir darbe şifresi olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'daki bir konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyelerine darbe mesajı verdiği ortaya çıkmıştı.

CIA kime ne mesaj veriyor? FETÖ'nün darbe şifresiydi!



"KAPADOKYA SAKİNLERİ, ORADAKİ SERKARLAR ADINA KONUŞUYORUM"

FETÖ elebaşı Gülen'in söz konusu konuşmasının 15.36 saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece dikkati çekici vurgulu ifadelerle "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" demişti.

Öte yandan Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Kemal Batmaz'ın da CIA tarafından 'Kapadokya' ismiyle kodlandığı belirlenmişti.



CIA KİME NE MESAJ VERİYOR?

CIA resmi hesabının durup dururken Kapadokya fotoğrafı paylaşması "Kime ne mesaj veriyor?" sorusunuda beraberinde getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında flaş detaylar! İhanete böyle hazırlanmışlar! Şifre: Kapadokya15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında flaş detaylar! İhanete böyle hazırlanmışlar! Şifre: Kapadokya
15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında flaş detaylar! İhanete böyle hazırlanmışlar! Şifre: Kapadokya

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Narin’in amcası gözaltına alındı! Sebebi ortaya çıktı
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı! İstanbul Valiliği’nden açıklama! 10 kişi gözaltına alındı
AK Parti’de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı’nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber!
Esenyurt’ta 33 katlı sitede yangın! Can pazarı yaşandı! Mahsur kalanlar var
Fenerbahçe’de Medina olmazsa o gelecek!
SON DAKİKA