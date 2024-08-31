Türkiye’nin şeref nişanesi: Ebru Eroğlu, Şeyda Yıldırım ve İkra Kuyumcu | İşte Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu birincileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



"TÜRKİYE'NİN ŞEREF NİŞANESİ"



Birinciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.



Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.