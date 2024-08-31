Türkiye’nin şeref nişanesi: Ebru Eroğlu, Şeyda Yıldırım ve İkra Kuyumcu | İşte Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu birincileri

Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kızlarımız damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
Bu seneki Harp Okulları'nın mezuniyet törenine kızlarımız damga vurdu. Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
"TÜRKİYE'NİN ŞEREF NİŞANESİ"
Birinciler diplomalarını Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.
Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.
İŞTE BİRİNCİLERİMİZ
KARA HARP OKULU DEVRE BİRİNCİSİ EBRU EROĞLU
DENİZ HARP OKULU DEVRE BİRİNCİSİ ŞEYDA YILDIRIM