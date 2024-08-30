MİT’ten Hakurk’ta operasyon: PKK’nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı "bomba" bir operasyona daha imza attı.
PKK'NIN BOMBA UZMANLARI PATLATILDI
Terör örgütü PKK/KCK'nın saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan Faraşin Gabar kod Bahar Akyol ile Tijda Jiyan kod Nurbahar Karadağlı Irak'ta nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, Akyol ve Karadağlı'nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.
Terörist Nurbahar Karadağlı
PATLAYICI HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER
Teröristler Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı yeri, MİT'in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi.
MİT, Akyol ve Karadağlı'yı adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi.
NOKTA ATIŞI
PKK/KCK'lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.
Terörist Bahar Akyol
FARAŞİN GABAR KOD BAHAR AKYOL
PKK'lı terörist Akyol, 2015 yılında Şirnak Cizre'deki hendek-barikat olaylarında yer aldı. Olayların bitmesi sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün Irak'taki kamplarında silah eğitimi aldı. 2019 yılında Haftanin'de, 2020'de Hakurk'ta bulundu. Hakurk'ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı.
Terörist Bahar Akyol