MİT’ten Hakurk’ta operasyon: PKK’nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı "bomba" bir operasyona daha imza attı.

MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanlarının sağladığı istihbari bilgileri doğrultusunda Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'nın, örgütün EYP'li saldırılarında yer aldıkları tespit edildi. Ayrıca, Akyol ve Karadağlı'nın bomba düzeneği hazırlama konusunda uzmanlaştıkları da öğrenildi.

Terörist Nurbahar Karadağlı

PATLAYICI HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Teröristler Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı yeri, MİT'in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

MİT, Akyol ve Karadağlı'yı adım adım izlemeye başladı. Operasyon için en uygun an beklendi.