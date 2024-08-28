MİT Süleymaniye'de vurdu, Kandil'in SİHA korkusu nüksetti... "24 saat tepemizdeler" | DEM Parti etkisiz'leş'tirilen PKK'lıya ağıt yaktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
TALABANİ DESTEĞİYLE SÜLEYMANİYE'DE PKK PROPAGANDASI
Tekik'in Bafel Talabani yönetimindeki KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü biliniyordu.
MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik
Örgüt ideolojisinin yayma faaliyetlerinde bulunan PKK'lı Gülistan Tekik, örgüte katılımları artırmak ile de görevliydi.
MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik
ELEBAŞLARININ GÖZDESİYDİ
Özellikle Elebaşı Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.
PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,
KANDİL KARALAR BAĞLADI! ELEBAŞINDAN KAOS ÇAĞRISI
MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı.
PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.
"GERİLLACILIK YAPARKEN..."
Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.