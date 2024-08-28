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MİT Süleymaniye'de vurdu, Kandil'in SİHA korkusu nüksetti... "24 saat tepemizdeler" | DEM Parti etkisiz'leş'tirilen PKK'lıya ağıt yaktı

MİT'in Talabani kontrolündeki Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirmesi sonrası Kandil'i SİHA korkusu sardı. Silah arkadaşını kaybeden PKK elebaşı Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Süleymaniye'nin üzerinde keşif dolaşıyor" diyerek köşeye sıkışmışlık itirafında bulundu. DEM Parti ise Gazi Meclis'te ölen PKK'lıya ağıt yaktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, SİHA'ları ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan küstah sözler sarf etti.

Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:40 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:46
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terörist Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi!



TALABANİ DESTEĞİYLE SÜLEYMANİYE'DE PKK PROPAGANDASI

Tekik'in Bafel Talabani yönetimindeki KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü biliniyordu.

MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan TekikMİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik

Örgüt ideolojisinin yayma faaliyetlerinde bulunan PKK'lı Gülistan Tekik, örgüte katılımları artırmak ile de görevliydi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan TekikMİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik

ELEBAŞLARININ GÖZDESİYDİ

Özellikle Elebaşı Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,

KANDİL KARALAR BAĞLADI! ELEBAŞINDAN KAOS ÇAĞRISI

MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.

"GERİLLACILIK YAPARKEN..."

Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,

KÖŞEYE SIKIŞTI... "24 SAAT SİHA'LAR GEZİYOR"

MİT ve SİHA'ların varlığından huzursuz olan teröristbaşı Helin Ümit, "Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Silemanî'nin üzerinde keşif dolaşıyor" köşeye sıkışmışlık itirafında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç KoçyiğitDEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: ÖLEN PKK'LIYA AĞIT YAKTI

PKK'nın 'gazeteci' maskeli propaganda elemanı Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesi sonrası DEM Parti'den de küstah bir açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Millet'in Meclisi'nde MİT'in yaptığı operasyonu hedef alıp, Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi. Koçyiğit, "Türkiye özgür basın çalışanlarını katlederek savaş suçu işlemiştir" sözleriyle PKK leşi için ağıt yaktı.

DEM Parti Grup Başkanvekili, Irak ve Suriye'nin kuzeyini PKK'ya dar eden SİHA'lardan da rahatsızlık duyduğunu açık açık söyledi.

MİTten PKKya nokta operasyon! Süleymaniyede PKKnın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildiMİTten PKKya nokta operasyon! Süleymaniyede PKKnın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi

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