MİT Süleymaniye'de vurdu, Kandil'in SİHA korkusu nüksetti... "24 saat tepemizdeler" | DEM Parti etkisiz'leş'tirilen PKK'lıya ağıt yaktı

MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik Örgüt ideolojisinin yayma faaliyetlerinde bulunan PKK 'lı Gülistan Tekik , örgüte katılımları artırmak ile de görevliydi. MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı Gülistan Tekik ELEBAŞLARININ GÖZDESİYDİ Özellikle Elebaşı Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit,



KANDİL KARALAR BAĞLADI! ELEBAŞINDAN KAOS ÇAĞRISI



MİT'in PKK'nın propaganda ayağına vurduğu büyük darbe sonrası Kandil karalar bağladı.



PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, "Yüzlerce kadın Gülistan Tara'nın (Tekik) yerine geçmeli" diyerek kaos çağrısı yaptı.



"GERİLLACILIK YAPARKEN..."



Ümit, gazetecilik maskesi takan teröristleri aklayan açıklamasında bu isimlerin PKK ile olan bağını kabul ederek "Ben öncelikle Gulistan Tara (Tekik) Hêro Bahadîn ve Rosîda Mêrdîn saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Rosîda Mêrdîn arkadaş gerillacılık yaparken şehit düştü" dedi.