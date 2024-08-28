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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekik, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi. Özellikle Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran KALKAN, Ferhat Abdi ŞAHİN gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 11:22 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 11:35
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Süleymaniye’de PKK’nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyesi Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'i Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, terörist Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi!

PROPAGANDA SORUMLUSU ÖRGÜT MENSUBU İMHA EDİLDİ

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat KARAYILAN'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'in Irak/Süleymaniye'ye yerleştirildi.

Gülistan TEKİK, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

MİT, PKK/KCK'lı TEKİK'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. TEKİK, MİT tarafından adım adım izlendi. Ooerasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan TEKİK etkisiz hale getirildi.

KYB'DEN ÖRGÜT BAĞINI SAKLAMA ÇABASI
Örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'in etkisiz hale getirilmesi akabinde, KYB yöneticileri tarafından,örgüt kimliğine değinilmeden anılanın öldüğü açıklandı.

PELİN BATMAN KOD GÜLİSTAN TEKİK KİMDİR?
PKK/KCK bünyesine 1998 yılında katıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan Pelin Batman kod Gülistan TEKİK, örgüt içerisinde kritik konumlarda yer aldı.

Özellikle Murat KARAYILAN'ın çok güvendiği TEKİK, uzun yıllar Duran KALKAN, Ferhat Abdi ŞAHİN gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

2000 yılında Kandil'de PKK kampında özel olarak seçilen örgüt mensuplarının yer aldığı İdeoloji Biriminde eğitim aldı.

2006 yılında Hakurk/Hınere bölgesinde örgüte yeni katılan örgüt mensuplarının sözde eğitim sorumlusu oldu.

Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan TEKİK akabinde Irak/Mahmur alanına eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi.

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