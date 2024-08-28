MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Süleymaniye’de PKK’nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Bilim ve Aydınlanma Komitesi üyesi Pelin Batman kod Gülistan TEKİK 'i Irak / Süleymaniye 'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Gülistan TEKİK, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat KARAYILAN'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK 'in Irak / Süleymaniye 'ye yerleştirildi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

MİT, PKK/KCK'lı TEKİK'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. TEKİK, MİT tarafından adım adım izlendi. Ooerasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan TEKİK etkisiz hale getirildi.

KYB'DEN ÖRGÜT BAĞINI SAKLAMA ÇABASI

Örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'in etkisiz hale getirilmesi akabinde, KYB yöneticileri tarafından,örgüt kimliğine değinilmeden anılanın öldüğü açıklandı.