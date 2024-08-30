Binali Camgöz kimdir, nereli? Nasıl yakalandı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası suç dünyasının tanınan isimlerinden Binali Camgöz'ü Türkiye'ye getirerek önemli bir operasyona imza attı. "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün başında yer alan Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildi. Peki, bu süreç nasıl gelişti? Binali Camgöz kimdir? İşte tüm detaylar...
Binali Camgöz kimdir?
Binali Camgöz, Türkiye'nin en büyük organize suç örgütlerinin liderlerinden biridir. 1970 yılında İstanbul'da doğan Camgöz, suç dünyasına 1990'lı yıllarda adım attı.
Binali Camgöz, Türkiye'de faaliyet gösteren "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Suç dünyasında "Deniz" kod adıyla bilinen Camgöz, uzun süredir uluslararası güvenlik birimlerinin radarında olan yüksek profilli bir suç figürü. Camgöz, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve çeşitli organize suç faaliyetleri nedeniyle aranıyordu.
Karadağ'da Yakalanma ve İade Süreci
Binali Camgöz'ün yakalanma ve iade süreci Karadağ yargısının işbirliğiyle gerçekleşti. Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, Camgöz'ün Türkiye'ye iadesini bir basın toplantısıyla duyurdu. Bozovic, Camgöz'ün Karadağ'da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna karar verildiğini ve iade sürecinin Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında görüşüldüğünü belirtti.
Karadağ Suç Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic, Camgöz'ün yerel saatle 19:15'te yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Yaklaşık 40 polis memurunun katıldığı bu süreç, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğiyle tamamlandı.