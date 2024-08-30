Binali Camgöz kimdir, nereli? Nasıl yakalandı?

Interpol Kırmızı Bülteni ve Yüksek Riskli Kişi Olarak Tanımlanma

Binali Camgöz, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası aranan suçlular listesine alındı. Karadağ ve Türk polisinin kayıtlarına göre Camgöz, yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme, Türkiye'de organize suç faaliyetlerini yönlendiren ve Karadağ'daki suç gruplarıyla bağlantı kuran tehlikeli bir lider olduğunu ortaya koyuyor.