SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Binali Camgöz kimdir, nereli? Nasıl yakalandı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası suç örgütü lideri Binali Camgöz'ü Türkiye'ye getirdi. "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Karadağ'dan iade edildi. Peki Binali Camgöz kimdir? İadesi nasıl gerçekleşti? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:09 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 11:09
Binali Camgöz kimdir, nereli? Nasıl yakalandı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uluslararası suç dünyasının tanınan isimlerinden Binali Camgöz'ü Türkiye'ye getirerek önemli bir operasyona imza attı. "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün başında yer alan Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildi. Peki, bu süreç nasıl gelişti? Binali Camgöz kimdir? İşte tüm detaylar...

Binali Camgöz kimdir?

Binali Camgöz, Türkiye'nin en büyük organize suç örgütlerinin liderlerinden biridir. 1970 yılında İstanbul'da doğan Camgöz, suç dünyasına 1990'lı yıllarda adım attı.

Binali Camgöz, Türkiye'de faaliyet gösteren "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Suç dünyasında "Deniz" kod adıyla bilinen Camgöz, uzun süredir uluslararası güvenlik birimlerinin radarında olan yüksek profilli bir suç figürü. Camgöz, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve çeşitli organize suç faaliyetleri nedeniyle aranıyordu.

Karadağ'da Yakalanma ve İade Süreci

Binali Camgöz'ün yakalanma ve iade süreci Karadağ yargısının işbirliğiyle gerçekleşti. Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, Camgöz'ün Türkiye'ye iadesini bir basın toplantısıyla duyurdu. Bozovic, Camgöz'ün Karadağ'da ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna karar verildiğini ve iade sürecinin Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında görüşüldüğünü belirtti.

Karadağ Suç Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic, Camgöz'ün yerel saatle 19:15'te yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Yaklaşık 40 polis memurunun katıldığı bu süreç, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğiyle tamamlandı.

Interpol Kırmızı Bülteni ve Yüksek Riskli Kişi Olarak Tanımlanma

Binali Camgöz, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası aranan suçlular listesine alındı. Karadağ ve Türk polisinin kayıtlarına göre Camgöz, yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme, Türkiye'de organize suç faaliyetlerini yönlendiren ve Karadağ'daki suç gruplarıyla bağlantı kuran tehlikeli bir lider olduğunu ortaya koyuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte 30 Ağustos programı: Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek
MİT’ten bir operasyon daha! Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Koza altın
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Bugün dünden daha güçlüyüz
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Spor yazarları Beşiktaş’ın galibiyetini değerlendirdi: Gedson’un golüyle duvar yıkıldı! Yeni transferlere övgü dolu sözler
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA