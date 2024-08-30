MİT’ten bir operasyon daha! Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi

MİT, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Camgöz, 2018'de Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı.

KARADAĞ'DA YAKALANDI

2020 yılı başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ'a gitti.



Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda, "Mehmet Ali Bayhan" adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Binali Camgöz tutuklandı.