Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı

Mahrem sorumlu Ahmet Hızal EKİBİNİ SEFERBER ETTİ

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; FETÖ'ye yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Ümit Akdemir, Mustafa Özcan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Avrupa'da bulunduğunu belirterek, "Darbe girişimi başarısız olunca Adil Öksüz'ü kaçırmak için ekibini seferber etti. Darbe girişiminin olduğu gün karışıklıktan yararlanarak Ankara'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öksüz'ün kaçırılması için İstanbul'da yine Özcan'a bağlı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım görevlendirildi. Örgütte önemli biri olmasına rağmen yurtdışına çıkmaması örgütün Türkiye sorumlusu veya yardımcısı olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

FETÖ’den İhraç binbaşı Adem Bora YARDIMCISI ÇIKTI

Cihat Yıldız'ın, Mustafa Özcan TSK'nın Hava Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imam olduğu süre zarfında yardımcısı olduğunu dile getiren Ümit Akdemir, Yıldız'ın örgüt içi çatışmadan dolayı son olarak Hava Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imamlık pozisyonundan alınarak örgütün Amasya il imamı olarak göreve getirildiğini söyledi