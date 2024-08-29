Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
SAĞ KOLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 yıllık firarının ardından yakalanan "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız'ın FETÖ'nün tepe yöneticisi Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.
KAÇARKEN YAKALANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, Beylikdüzü'nde trafik kontrolü yapan ekipler, bir araçtan şüphelendi.
Araç sahibi, iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden birinin Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı. Araçtan indirilen Yıldız ve Ahmet Hızal isimli mahrem imamlar gözaltına alınıp tutuklandı. Araç sahibi olan FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşı Adem Bora da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.
EKİBİNİ SEFERBER ETTİ
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; FETÖ'ye yönelik yaptığı çalışmalarla bilinen Ümit Akdemir, Mustafa Özcan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Avrupa'da bulunduğunu belirterek, "Darbe girişimi başarısız olunca Adil Öksüz'ü kaçırmak için ekibini seferber etti. Darbe girişiminin olduğu gün karışıklıktan yararlanarak Ankara'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öksüz'ün kaçırılması için İstanbul'da yine Özcan'a bağlı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım görevlendirildi. Örgütte önemli biri olmasına rağmen yurtdışına çıkmaması örgütün Türkiye sorumlusu veya yardımcısı olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.
YARDIMCISI ÇIKTI
Cihat Yıldız'ın, Mustafa Özcan TSK'nın Hava Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imam olduğu süre zarfında yardımcısı olduğunu dile getiren Ümit Akdemir, Yıldız'ın örgüt içi çatışmadan dolayı son olarak Hava Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imamlık pozisyonundan alınarak örgütün Amasya il imamı olarak göreve getirildiğini söyledi
VİDEO KAYDI İLE TEHDİT ETTİ
Kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, İstanbul'da karşıladığı Öksüz'ü, Mustafa Özcan'ın sağ kolu Cihat Yıldız'ın ekibine devretti. Cihat Yıldız da Balkan bölgesindeki ekibe teslim etmek üzere Adil Öksüz'ün kaçırılmasını organize etti. Ümit Akdemir'in iddiasına göre Mustafa Özcan, Adil Öksüz'ün kaçırılmasını üstlendikten sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe girişimindeki hatalarını Öksüz'e anlattırarak video kaydı aldırdı. Özcan, bu kayıtla FETÖ elebaşını ve ekibini tehdit ederek istihbarat örgütlerinin de desteğini arkasına aldı.