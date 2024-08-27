İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ’cü binbaşıdan akıl almaz savunma

Mahrem sorumlu Ahmet Hızal
İtirafçıların ve gizli tanıkların ifadelerine göre Öksüz ilk olarak İstanbul'a geldi. Öksüz İstanbul Üsküdar'da bulunan bir gaybubet evine götürdü.
Ertesi gün Sakarya Akyazı'ya gitti. Yakalanmaktan çok korkan Öksüz, kayınbiraderi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.
"Şükrü" kod adlı FETÖ üyesi ile birlikte yeniden Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan gaybubet evine gitti.
O evin, darbe girişiminden sonra 3 defa el değiştirdiği iddia edildi.
FETÖ’den İhraç binbaşı Adem Bora
SİYAH VALİZLE EVDEN ÇIKTI
Öksüz, Üsküdar'da bir başka adrese yerleşti ve 4 Ağustos'ta yeniden adres değiştirdi. İşte o gün Cihat Yıldız, Adil Öksüz'ün eşyalarının içerisinde bulunduğu siyah valizle o evden çıkan ilk isim oldu. Gizli tanıkların iddialarına göre; ardından Adil Öksüz de evden çıktı.
Başında beyaz-gri renkli bir şapka vardı. 3 isim, gece 23.00 sıralarında mezarlıktan yaya olarak geçip otoyola çıktı. İkili kendilerini bekleyen 2 araca bindi. Adil Öksüz'ün içerisinde bulunduğu ve camları filmle kaplı olan araç, Avrupa Yakası'na geçti. Araç, Bayrampaşa ayrımından Esenler Otogarı civarına geldi.
Öksüz, iddialara göre Esenler-Bayrampaşa arasındaki bir noktaya bırakıldı ve oradan kayıplara karıştı. Araç Mecidiyeköy'e geldiğinde içerisinde Adil Öksüz yoktu. Cihat Yıldız da işte o gün kayıplara karıştı.
FİRARDA OLAN TEK KİŞİYDİ
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan biri firari, 4'ü tutuklu 5 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. Cihat Yıldız, o isimlerin arasında firari olan tek kişiydi. Aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da olduğu 5 sanık, 22 yıl 6 ay ve 5 yıl aralığında hapis cezalarına çarptırıldı. ByLock kullanıcısı Yıldız "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod adlarını kullanarak Hava Harp Okulu Yapılanması'nda en üst düzey örgüt üyesiydi.
Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.
"OTOSTOP ÇEKTİLER"
15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız ile içerisinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora'ın hakimlik ifadesine ulaşıldı.
Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.
TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkan araç sahibi Adem Bora "Önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti" diyerek kendisini savundu. Cihat Yıldız ise hakimlikteki kimlik tespitinde mesleğinin öğretmen olduğunu belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Yıldız, serbest bırakılmasını istedi.