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İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ'cü binbaşıdan akıl almaz savunma

FETÖ'nün beyni olarak nitelendirilen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük rol alan Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu Cihat Yıldız geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalandı. Yıldız'ın berberindeki 3 mahrem sorumlu daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.15 Temmuz'un kilit ismi firari 'Namık' kod adlı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız'ın, bugüne kadar firara yardım eden 5 kişiden yakalanamayan tek kişi olduğu öğrenildi. TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkan araç sahibi Adem Bora'nın ifadesi ise pes dedirtti.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 07:37 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 09:07
İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ’cü binbaşıdan akıl almaz savunma

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İstanbul Emniyeti, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik büyük bir operasyona imza attı.

KONTROL SAYESİNDE FARK EDİLDİ
Operasyonda, Beylikdüzü'nde trafik kontrolü yapan ekipler bir araçtan şüphelendi. Araç sahibi iki kişiyi indirip kaçtı. İndirilen iki kişiden birinin, FETÖ'nün güncel yapılanması'nda yer alan aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi 'Namık' kod adlı TSK Türkiye imamı Adil Öksüz'e İstanbul Üsküdar'da saklandıktan sonra firarına yardım eden Cihat Yıldız olduğu ortaya çıktı.

Adil Öksüz’ün kaçışına yardımcı olan Cihat YıldızAdil Öksüz’ün kaçışına yardımcı olan Cihat Yıldız

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Araçtan indirilen Yıldız ve Ahmet Hızal isimli mahrem imam gözaltına alındı.

Kaçan araç sahibine yönelik yapılan takip sonucunda aracı kullanan kişinin de TSK'dan ihraç edilen binbaşı Adem Bora olduğu saptandı. Bora da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız'ın 8 yıl sonra yakalanması Adil Öksüz'ün kaçışını yeniden gündeme getirdi.

Vatan Haini Adil ÖksüzVatan Haini Adil Öksüz

FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüzü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuzdan Karlov suikastına Namık portresiFETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüzü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuzdan Karlov suikastına Namık portresi
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi


İşte Öksüz'ün firarının kronolojisi;
Darbeyi koordine eden Adil Öksüz, Akıncı Üssü yakınlarında yakalandı.

Darbe girişiminden 3 gün sonra FETÖ'cü marifetiyle serbest bırakıldı.

Mahrem sorumlu Ahmet HızalMahrem sorumlu Ahmet Hızal

İtirafçıların ve gizli tanıkların ifadelerine göre Öksüz ilk olarak İstanbul'a geldi. Öksüz İstanbul Üsküdar'da bulunan bir gaybubet evine götürdü.

Ertesi gün Sakarya Akyazı'ya gitti. Yakalanmaktan çok korkan Öksüz, kayınbiraderi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.

"Şükrü" kod adlı FETÖ üyesi ile birlikte yeniden Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan gaybubet evine gitti.

O evin, darbe girişiminden sonra 3 defa el değiştirdiği iddia edildi.

FETÖ’den İhraç binbaşı Adem BoraFETÖ’den İhraç binbaşı Adem Bora

SİYAH VALİZLE EVDEN ÇIKTI
Öksüz, Üsküdar'da bir başka adrese yerleşti ve 4 Ağustos'ta yeniden adres değiştirdi. İşte o gün Cihat Yıldız, Adil Öksüz'ün eşyalarının içerisinde bulunduğu siyah valizle o evden çıkan ilk isim oldu. Gizli tanıkların iddialarına göre; ardından Adil Öksüz de evden çıktı.

Başında beyaz-gri renkli bir şapka vardı. 3 isim, gece 23.00 sıralarında mezarlıktan yaya olarak geçip otoyola çıktı. İkili kendilerini bekleyen 2 araca bindi. Adil Öksüz'ün içerisinde bulunduğu ve camları filmle kaplı olan araç, Avrupa Yakası'na geçti. Araç, Bayrampaşa ayrımından Esenler Otogarı civarına geldi.

Öksüz, iddialara göre Esenler-Bayrampaşa arasındaki bir noktaya bırakıldı ve oradan kayıplara karıştı. Araç Mecidiyeköy'e geldiğinde içerisinde Adil Öksüz yoktu. Cihat Yıldız da işte o gün kayıplara karıştı.

FİRARDA OLAN TEK KİŞİYDİ
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan biri firari, 4'ü tutuklu 5 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. Cihat Yıldız, o isimlerin arasında firari olan tek kişiydi. Aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da olduğu 5 sanık, 22 yıl 6 ay ve 5 yıl aralığında hapis cezalarına çarptırıldı. ByLock kullanıcısı Yıldız "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod adlarını kullanarak Hava Harp Okulu Yapılanması'nda en üst düzey örgüt üyesiydi.

Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.

"OTOSTOP ÇEKTİLER"
15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız ile içerisinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora'ın hakimlik ifadesine ulaşıldı.

Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan Gaybubet Evi.

TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkan araç sahibi Adem Bora "Önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti" diyerek kendisini savundu. Cihat Yıldız ise hakimlikteki kimlik tespitinde mesleğinin öğretmen olduğunu belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Yıldız, serbest bırakılmasını istedi.

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