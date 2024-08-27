İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ’cü binbaşıdan akıl almaz savunma

O evin, darbe girişiminden sonra 3 defa el değiştirdiği iddia edildi.

"Şükrü" kod adlı FETÖ üyesi ile birlikte yeniden Üsküdar Bulgurlu 'da bulunan gaybubet evine gitti.

Ertesi gün Sakarya Akyazı'ya gitti. Yakalanmaktan çok korkan Öksüz, kayınbiraderi ile birlikte İstanbul'a geri döndü.

İtirafçıların ve gizli tanıkların ifadelerine göre Öksüz ilk olarak İstanbul 'a geldi. Öksüz İstanbul Üsküdar'da bulunan bir gaybubet evine götürdü.

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SİYAH VALİZLE EVDEN ÇIKTI

Öksüz, Üsküdar'da bir başka adrese yerleşti ve 4 Ağustos'ta yeniden adres değiştirdi. İşte o gün Cihat Yıldız, Adil Öksüz'ün eşyalarının içerisinde bulunduğu siyah valizle o evden çıkan ilk isim oldu. Gizli tanıkların iddialarına göre; ardından Adil Öksüz de evden çıktı.

Başında beyaz-gri renkli bir şapka vardı. 3 isim, gece 23.00 sıralarında mezarlıktan yaya olarak geçip otoyola çıktı. İkili kendilerini bekleyen 2 araca bindi. Adil Öksüz'ün içerisinde bulunduğu ve camları filmle kaplı olan araç, Avrupa Yakası'na geçti. Araç, Bayrampaşa ayrımından Esenler Otogarı civarına geldi.