FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi

Öksüz hakkındaki bildiklerini de anlatan A.B, "Adil Öksüz, FETÖ'nün 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetleri yapılanmasında en üstteki kişidir. Davranışları çok yavaştır, konuşması çok sessizdir. Hareketleriyle elebaşı Fetullah Gülen'i taklit ettiği ortadadır. Örgütün subay yapılanmasındaki mahrem imamlarla ayda bir mutlaka görüştüğü söylenirdi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov FETÖ mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü

KARLOV SUİKASTI DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İTİRAFI

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti.

Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken, "Mesela Adil Öksüz olayı var. Onun MİT'e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün 'Yanlış yaptım.' diyorum." beyanında bulundu.