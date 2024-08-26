FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi

Nokta atışı operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.
DARBE PLANININ HER AŞAMASINDA ROL ALDI
Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.
Batmaz'ın 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD'ye gittiği, 2 gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi.
Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran sonu itibarıyla darbe girişiminin planlanmaya başlandığı ortaya çıktı. TSK'den ihraç edilen "Şapka" kod adlı şüpheli, Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.
ÖKSÜZ "BYLOCK"TAN FETÖ ELEBAŞININ MESAJLARINI İLETMİŞ
FETÖ'nün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önce "ByLock"tan örgüt üyelerine elebaşı Gülen'in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.
Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.
Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı." ifadeleri dikkati çekti.
İBLİS BAŞI GÜLEN'İN İZİNDEN GİDİYOR
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki örgüt yapılanmasına dair bilgi veren itirafçı mahrem imam A.B, 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetlerinden sorumlu en üst kişinin Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz olduğunu kaydetti.
Öksüz hakkındaki bildiklerini de anlatan A.B, "Adil Öksüz, FETÖ'nün 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetleri yapılanmasında en üstteki kişidir. Davranışları çok yavaştır, konuşması çok sessizdir. Hareketleriyle elebaşı Fetullah Gülen'i taklit ettiği ortadadır. Örgütün subay yapılanmasındaki mahrem imamlarla ayda bir mutlaka görüştüğü söylenirdi." ifadelerini kullandı.
KARLOV SUİKASTI DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İTİRAFI
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti.
Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken, "Mesela Adil Öksüz olayı var. Onun MİT'e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün 'Yanlış yaptım.' diyorum." beyanında bulundu.