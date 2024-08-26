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FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi

FETÖ'nün sır kutusu olan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin her aşamasında rol alan firari vatan haini Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu Cihat Y. İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Öksüz’ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar’da saklandığı evde Cihat Y. ile kaldığı tespit edildi. Örgüt içinde "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanan Cihay Y. ile birlikte FETÖ'den ihraç binbaşı da paketlendi. İşte nokta atışı operasyonun tüm detayları ve Karlov suikastından 15 Temmuz'a Adil Öksüz portresi.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 06:58 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 07:52
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi

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İstanbul Emniyeti'nin FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden sözde TSK Türkiye İmamı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheli yakalandı.

Nokta atışı operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.
İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbeİstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbe

FETÖ FİRARİSİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü.


Polisin yakaladığı araçtaki 2 kişi indirilirken aracı kullanan şüpheli, araçla ters istikamete dönerek kaçtı.

Yakalanan şüpheliler Cihat Y. ve Ahmet H'nin FETÖ firarisi oldukları tespit edildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin her aşamasında rol alan firari vatan haini Adil Öksüz15 Temmuz hain darbe girişiminin her aşamasında rol alan firari vatan haini Adil Öksüz

FETÖ'DEN İHRAÇ BİNBAŞI

SABAH'tan Emir Somer'in haberine göre; 100'e yakın kamera görüntüsünü inceleyen polis, aracı kullanan Adem B'yi de operasyonla yakaladı. Adem B'nin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "binbaşı" rütbesiyle FETÖ iltisağı nedeniyle ihraç edildiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi de tutuklandı.

Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini Gaybubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışı firarlarına yardım ettikleri belirlendi.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbeFETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbe

ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLADI

FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Y'nin, FETÖ'nün TSK sözde Türkiye İmamı "Namık" kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar'da bir hafta kadar saklandığı evde Öksüz ile birlikte kaldığı, "Rüştü" kod adlı bir başka FETÖ üyesi ile Öksüz'ü buradan araçla alarak, kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbeFETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbe

Edinilen bilgilere göre Cihat Y. FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde Hava Harp Okulu Yapılanması'nda Genel Müdür (FETÖ içerisinde Abi, Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Doktor ve Ser Doktor görevlerindeki kişilerden sorumlu üst düzey sorumlu konumunda görev yapıyordu. 8 yıldır firarı olan Cihat Y, aynı zamanda FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısıydı. Örgüt içinde "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanıyordu. Firarda olduğu süre zarfında FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev aldı.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbeFETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbe

FETÖ'CÜLERİN KAÇMASINA YARDIMCI OLDULAR... GAYBUBET EVLERİ AÇTILAR

Kapatılan Bank Asya'da da hesabı bulunan Cihat Y'nin geçmişte FETÖ ile iltisaklı kurumlarda "Öğretmen" olarak çalıştığı belirlendi. Cihat Y'nin FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettiren kişilerin ülkemizde saklanmaları için Gaybubet Evi temin etme, FETÖ firarilerinin yurt dışına kaçma faaliyetlerini takip ve organize etme görevlerini yürütüyordu. "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek" suçundan ötürü aranan ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü iddia edilen Cihat Y'nin geçmiş yıllarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" kapsamında adli işlem gördüğü de ifade edildi.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbeFETÖ'nün güncel yapılanmasına büyük darbe

Gözaltına alınan Ahmet H. ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ Üyesi askeri personellerden sorumlu "Doktor" (Askeri personellerden sorumlu ve ilgilenen Bölge Talebe Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü, Öğretmen, Abi konumundaki kişilerden sorumlu) konumunda olduğuna ve FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü belirlendi. Geçmişte "Öğretmen" olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen "Yavuz" kod adlı Ahmet H'nin de FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüğü ve aktif bir şekilde rol aldığı saptandı. Cihat Y. gibi onun da Bank Asya'da hesabı bulunuyordu ve Bylock kullanıcısıydı. FETÖ'den geçmişte işlem gören Ahmet H'nin FETÖ'ye bağlılıklarını ve aidiyet duygularını sürdüren kişilerin yurt dışına kaçma girişimlerinde yardım etme faaliyetlerini takip ve organize ettiği iddia edildi.
Vatan haini Adil ÖksüzVatan haini Adil Öksüz


Gelelim FETÖ'nün 'sır' kutusu firari vatan haini Adil Öksüz'e...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

DARBE PLANININ HER AŞAMASINDA ROL ALDI

Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssündeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.

Batmaz'ın 11 Temmuz'da Öksüz ile ABD'ye gittiği, 2 gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran sonu itibarıyla darbe girişiminin planlanmaya başlandığı ortaya çıktı. TSK'den ihraç edilen "Şapka" kod adlı şüpheli, Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

FETÖ'nün haberleşme platformu BylockFETÖ'nün haberleşme platformu Bylock

ÖKSÜZ "BYLOCK"TAN FETÖ ELEBAŞININ MESAJLARINI İLETMİŞ

FETÖ'nün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önce "ByLock"tan örgüt üyelerine elebaşı Gülen'in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı." ifadeleri dikkati çekti.

Elebaşı Gülen ve vatan haini Adil ÖksüzElebaşı Gülen ve vatan haini Adil Öksüz


İBLİS BAŞI GÜLEN'İN İZİNDEN GİDİYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki örgüt yapılanmasına dair bilgi veren itirafçı mahrem imam A.B, 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetlerinden sorumlu en üst kişinin Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz olduğunu kaydetti.

Öksüz hakkındaki bildiklerini de anlatan A.B, "Adil Öksüz, FETÖ'nün 2011-2014 yıllarında Hava Kuvvetleri yapılanmasında en üstteki kişidir. Davranışları çok yavaştır, konuşması çok sessizdir. Hareketleriyle elebaşı Fetullah Gülen'i taklit ettiği ortadadır. Örgütün subay yapılanmasındaki mahrem imamlarla ayda bir mutlaka görüştüğü söylenirdi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov FETÖ mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştüRusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov FETÖ mensubu eski polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü

KARLOV SUİKASTI DAVASINDA ADİL ÖKSÜZ İTİRAFI

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada FETÖ'nün MİT'teki mahrem yapılanmasında görev alan Salim Z, örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz'ü "MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti.

Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken, "Mesela Adil Öksüz olayı var. Onun MİT'e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün 'Yanlış yaptım.' diyorum." beyanında bulundu.

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