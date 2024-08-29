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MSB'den 'ABD ile ortak tatbikat' ve 'S-400' iddialarına cevap | Esad'ın açıklamaları | Katar'da deniz komutanlığı

MSB’den TCG Anadolu, TCG Gökova’nın ABD’ye ait ABD’ye Ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin açıklama geldi. MSB kaynakları, S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialara da yanıt verdi. Öte yandan Beşar Esad'ın açıklamalarına ilişkin de "Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 12:04 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 12:26
MSB’den ’ABD ile ortak tatbikat’ ve ’S-400’ iddialarına cevap | Esad’ın açıklamaları | Katar’da deniz komutanlığı

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1.828 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

TCG ANADOLU VE TCG GÖKOVA'NIN ABD'YE AİT GEMİLERLE YAPTIĞI EĞİTİMLER
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Anadolu, TCG Gökova'nın ABD'ye Ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından "İsrail'e destek" gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos'ta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir. Geçiş eğitimleri bölgemizde bulunan dost ve müttefik ülke unsurları ile ortak çalışabilirliğin artırılması maksadıyla yapılan fırsat eğitimleridir ve diğer dost-müttefik ülke gemileriyle de yapılmaktadır. Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır.

İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette de olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır.

Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkının zararına o olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir.

S400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLER

Bakanlık kaynakları, son çıkan haberlerde S400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialar üzerine şunları söyledi:

"Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır."

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BEŞAR ESAD'IN SON YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Beşar Esad'ın son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sn. Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir."

KATAR'DA DENİZ HAVA UNSUR KOMUTANLIĞI KURULMASI
Bakanlık kaynakları, Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlığı teşkil edilmesine yönelik sorulara şu cevabı verdi:

"Katar'da daimi konuşlanmamıza olanak sağlayan Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması, 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na Deniz ve Hava unsurlarının da dahil edilmesi kararından sonra 6 adet F-16 uçak ve görevli personelin Katar'a intikali 05 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Bahse konu filomuz Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütecektir. Ayrıca Deniz Unsur Komutanlığında görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale isimli gemilerimiz Katar'a intikal ettirilmektedir."

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