KULİS | İmamoğlu'ndan "Özel'i tasfiye" operasyonu! Ekremci ekiple 'Genel Başkanlık' mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?

Soldan sağa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel





İMAMOĞLU ÖZEL'İ KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETTİ: "AKÇELİ İŞLER, CİNSEL DEDİKODULAR VAR"



Hatta Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmede Özgür Özel'den duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği söyleniyor.



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettiği zaman Özgür Özel'i şikâyet etmiş. Özgür Özel'in etrafındaki isimlerin hızla akçeli işlere bulaştığını, bir takım cinsel ilişki dedikodularının dolaştığını belirterek bunun ileride partiye zarar vereceğini söylemiş.

İmamoğlu'nun siyasi hedefleri var. Başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere CHP'de patlak verecek olan bir skandalın kendi siyasi geleceğine zarar vermesinden endişe ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Gökhan Günaydın'ın da partinin iyi yönetilmediği, Meclis grubunda dağınıklık yaşandığı yönünde şikayetleri olmuş.