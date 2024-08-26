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KULİS | İmamoğlu'ndan "Özel'i tasfiye" operasyonu! Ekremci ekiple 'Genel Başkanlık' mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?

CHP yine bir kurultay arifesinde entrikalarla boğuşuyor. Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık poz veren Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı somut adım atıp, çekirdek ekibiyle Genel Başkanlık yolunda çalışmalar yürüttüğü kulislerde konuşuluyor. Özel'in izlediği politikalardan ve parti yönetiminden rahatsızlık duyduğu telaffuz ediliyor. Özgür Özel ise İmamoğlu'nun CHP koltuğuna kurmak istediği tahakküme karşı 'teknik' hamlelerle ön aldı. "Penaltıyı ben atmam, attırırım" dedi, Mansur Yavaş'ı da oyunda tuttu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:04 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:30
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-9 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak tüzük kurultayına günler kala iç hareketlilik baş gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı seçimli hale getirmek için çalışmalar yürüttüğü konuşulurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da peşi sıra dikkat çeken adımlar atıyor.
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'HANÇERCİ' VE 'HANÇER YİYEN AYNI MASADA: ÖZEL'İ TASFİYE İTTİFAKI MI?

İmamoğlu son olarak kendisini 'hançerci' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti. Baş başa görüşen ikili daha sonrasında bir düğünde yine yan yana poz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Yeniden Genel başkanlığımı destekle, cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açayım" pazarlığına giriştiği öne sürülürken "Özgür Özel'i tasfiye ittifakı mı?" sorusu önem kazandı.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIK İÇİN İRADE BEYANI! SOMUT ADIM ATTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibiyle CHP Genel Başkanlığı'na aday olma hususunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Fikir alışverişi yapmakla kalmayan İmamoğlu'nun CHP koltuğu için somut adım atarak çalışmalar yürüttüğü konuluşuyor.

ÖZEL'DEN RAHATSIZ

İmamoğlu'nun Özgür Özel'in 'genel başkan' imajından ve izlediği politikalardan rahatsız olduğu bunu da kimi yerlerde açık açık telaffuz ettiği kulislerde yankılanıyor.

Soldan sağa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür ÖzelSoldan sağa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel


İMAMOĞLU ÖZEL'İ KILIÇDAROĞLU'NA ŞİKAYET ETTİ: "AKÇELİ İŞLER, CİNSEL DEDİKODULAR VAR"

Hatta Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmede Özgür Özel'den duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği söyleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettiği zaman Özgür Özel'i şikâyet etmiş. Özgür Özel'in etrafındaki isimlerin hızla akçeli işlere bulaştığını, bir takım cinsel ilişki dedikodularının dolaştığını belirterek bunun ileride partiye zarar vereceğini söylemiş.

İmamoğlu'nun siyasi hedefleri var. Başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere CHP'de patlak verecek olan bir skandalın kendi siyasi geleceğine zarar vermesinden endişe ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Gökhan Günaydın'ın da partinin iyi yönetilmediği, Meclis grubunda dağınıklık yaşandığı yönünde şikayetleri olmuş.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

'ÖZEL' TAKTİK, İMAMOĞLU'NA 'TEKNİK' MÜDAHALE

Bilindiği üzere Özgür Özel, her fırsatta "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır." mesajı vererek İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı da oyunda tutuyor.
CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

Özel'in son olarak yaptığı "Çok net, cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim" açıklaması ise manidar bir hamle olarak yorumlanıyor.

Bu sözler, İmamoğlu'nun genel başkanlık adımlarına karşı ön alma girişimi olarak dikkat çekiyor.
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