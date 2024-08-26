KULİS | İmamoğlu'ndan "Özel'i tasfiye" operasyonu! Ekremci ekiple 'Genel Başkanlık' mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı seçimli hale getirmek için çalışmalar yürüttüğü konuşulurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da peşi sıra dikkat çeken adımlar atıyor.
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İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIK İÇİN İRADE BEYANI! SOMUT ADIM ATTI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun çekirdek ekibiyle CHP Genel Başkanlığı'na aday olma hususunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Fikir alışverişi yapmakla kalmayan İmamoğlu'nun CHP koltuğu için somut adım atarak çalışmalar yürüttüğü konuluşuyor.
ÖZEL'DEN RAHATSIZ
İmamoğlu'nun Özgür Özel'in 'genel başkan' imajından ve izlediği politikalardan rahatsız olduğu bunu da kimi yerlerde açık açık telaffuz ettiği kulislerde yankılanıyor.
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Hatta Kılıçdaroğlu ile yaptığı son görüşmede Özgür Özel'den duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği söyleniyor.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettiği zaman Özgür Özel'i şikâyet etmiş. Özgür Özel'in etrafındaki isimlerin hızla akçeli işlere bulaştığını, bir takım cinsel ilişki dedikodularının dolaştığını belirterek bunun ileride partiye zarar vereceğini söylemiş.
İmamoğlu'nun siyasi hedefleri var. Başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere CHP'de patlak verecek olan bir skandalın kendi siyasi geleceğine zarar vermesinden endişe ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Gökhan Günaydın'ın da partinin iyi yönetilmediği, Meclis grubunda dağınıklık yaşandığı yönünde şikayetleri olmuş.