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Başörtüsü mücadelesinin simgesi: Şule Yüksel Şenler! Vefatının 5'inci yılında anılıyor... Emine Erdoğan ne dedi?

Başörtüsü mücadelesinde hakkında açılan davalarla sıkça gündeme gelen, yazıları, sözleri ve yaşam tarzıyla genç kızlara rol model olan Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 12:53 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:26
Başörtüsü mücadelesinin simgesi: Şule Yüksel Şenler! Vefatının 5’inci yılında anılıyor... Emine Erdoğan ne dedi?

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"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan başörtüsü mücadelesinin simge ismi gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ŞULE YÜKSEL ŞENLER MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı.

Şule Yüksel Şenler ve Emine ErdoğanŞule Yüksel Şenler ve Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere ter verdi.

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."
Emine Erdoğan'dan duygusal Şule Yüksel Şenler paylaşımı: 'Özlemle yad ediyorum''

ŞULE YÜKSEL ŞENLER BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİYLE SİMGE OLDU
Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi.

Aslen Kıbrıslı olan ailesiyle Kayseri'den İstanbul'a göç eden Şenler, ortaokuldan ayrılarak Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başladı.

Terzide çıraklık yapması, sonraki yıllarda modern başörtüsü modeliyle gençlere örnek olacak yazarın moda anlayışının şekillenmesine vesile oldu.

YAZILARI 14 YAŞINDAYKEN YAYIMLANDI
Henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeler Yelpaze dergisinde yayımlanan Şenler, yazılarında Yüksel isminin önüne Şule'yi de ekleyerek "Şule Yüksel" imzasıyla yazılar kaleme almaya başladı.

Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde ise 21 yaşındayken yazmaya başlayan usta kalem, daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" başlığıyla yazılar kaleme aldı.

Şule Yüksel Şenler, 1965'te Batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri de alan Şenler'in başını örtmesi, o yıllarda çokça konuşuldu ve gençlere örnek oldu.

"Müslüman kızların moda kıskacından kurtulması için" çalışan, gençlere bu alanda rol model olan ve başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için çaba sarf eden Şenler, Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinde yazılar kaleme aldı ve bu yazılar nedeniyle hakkında davalar açıldı.

Adalet Partisinin Bakırköy Gençlik Kollarında Edebiyat ve Kültür Kolu Başkanlığı yapan Şenler, Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferansları ve yazılarıyla 1960 ile 1970'li yıllara damga vurdu.

BAŞÖRTÜSÜ MODELİ "ŞULEBAŞ" İLE ANILMAYA BAŞLADI
Usta yazarı örnek alan genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu yaşanan tartışmalar, uzun süre ülke gündeminde yer buldu. Şenler gibi başını bağlayan tesettürlü kadınların sayısının sürekli artması üzerine, bu tür örtünme "Şulebaş" adıyla anılmaya başladı.

Yayın hayatına 1960'ta başlayan Bugün gazetesinin yazar kadrosunda yer alarak, kadın gazetecilerin parmakla gösterildiği bir dönemde, başörtülü bir kadın gazeteci olarak yazılar kaleme alan Şenler'in çizdiği modern başörtüsü ve pardösü modelleri, genç kızlar arasında hızla yayılmaya başladı.

Şenler, başörtülü öğrencilerin üniversitede tesettürlü okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebini yüksek sesle ifade etti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecek." sözleriyle işaret ettiği Şenler, bir mektup yayımlayarak, Cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan yazar, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevinde 8 aylık cezasını tamamladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra da Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak konferanslar vermeye devam eden Şenler, Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıali'de Sabah gazetelerinde kadın sayfaları hazırladı.

Şule Yüksel ŞenlerŞule Yüksel Şenler

"HUZUR SOKAĞI" ROMANI DİKKATLERİ ÇEKTİ
Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan, Seher Vakti dergisinin başyazarı olan ve 1980'den sonra aralarında Milli Gazete'nin de olduğu gazetelerde pek çok yazı kaleme alan Şenler'in "Huzur Sokağı" romanı, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın oynadığı "Birleşen Yollar" filmiyle sinemaya uyarlandı.

Halen genç okuyucuların beğenisini toplayan "Huzur Sokağı" romanı, 2012'de aynı adla televizyon dizisi haline getirilerek izleyiciyle buluştu.

Usta yazar "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "Bize Ne Oldu", "İslam'da ve Günümüzde Kadın", "Duyuşlar", "Her Şey İslam İçin", "Uygarlığın Gözyaşları", "Kız ve Çiçek", "Sağ El", "Bir Bilinçli Öğretmen" ve "Yılanla Tilki" eserlerine de imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın evliliklerine arabulucu olduğu belirtilen Şenler'in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından "Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler" isimli kitapta kaleme alındı.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN HAZİRESİ'NE DEFNEDİLDİ
Tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında vefat eden Şenler'in Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına, kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şenler'in cenazesi, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde kendisi için hazırlanan kabre defnedildi.

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