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Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: 'Özel' tasfiye planı ve FETÖvari 'Ayak' oyunu

CHP'de 'hançerci' ile 'hançer yiyen' aynı masaya oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu yakınlaşması "Özgür Özel'i tasfiye ittifakı mı?" sorusunu akıllara getirirken; ikilinin "Genel başkanlığımı destekle, cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açayım" pazarlığına giriştiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu aktif siyasi hayatını sürdüreceğinin altını çizdi. 'Normalleşme' süreci üzerinden Özel'i yıpratma girişimi ise dikkat çekti. Özgür Özel de zamanlaması manidar 'adaylık' çıkışıyla ön aldı. Son günlerdeki 'kırık ayak' manipülasyonuna da CHP'deki koltuk kavgasıyla eş güdümlü olarak bakmakta fayda var. Özel'in FETÖ'yü işaret eden sözleri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kasetleri ile koltuğa oturduğu dönemi anımsattı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 13:49 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 13:49
Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: ’Özel’ tasfiye planı ve FETÖvari ’Ayak’ oyunu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayına giden süreç binbir entrikaya sahne oluyor. Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'hançer yiyen' ile 'hançerci' aynı masaya oturup pazarlık yapar hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde "Delegeler derse ki "Gelmen lazım arkadaş", görev verirlerse o zaman düşünürüm" diyerek yeniden genel başkanlık için irade beyan eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini koltuğundan eden değişim hareketinin başı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

"GENEL BAŞKANLIĞIMI DESTEKLE, ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ AÇAYIM" MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için delegelerden imza topladığı kulislerde konuşulurken İmamoğlu ile yaptığı görüşmede "Yeniden Genel başkanlığımı destekle, cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açayım" pazarlığına giriştiği öne sürüldü.

'ÖZGÜR ÖZEL'İ TASFİYE' İTTİFAKI MI?

Evde baş başa görüşen Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinin bir düğünde tekrar yan yana poz vermesi "Özgür Özel'i tasfiye ittifakı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz kendi aramızda tartışırız, farklı öneriler gelir. Sonunda oturur buna bir karar veririz. O çerçevede çözümleri partinin çözümü olarak ortaya koyarız" diyerek İmamoğlu'na normalleşme mesajı vermesi ise "Sırtındaki hançerleri ne çabuk unuttu?" sorusunu akıllara getirdi.

YİNE AYNI SÖZLE KOLTUĞA GÖZ KIRPTI... "SİYASETİN GİRİŞ KAPISI VAR ÇIKIŞ KAPISI YOK"

Daha sonrasında Kılıçdaroğlu, "Ben partide genel başkanlık yapan bir kişi olarak elbette ki siyasetle yakından ilgilenmek zorundayım. Siyaseti göz ardı etmek, Türkiye'nin sorunlarına bakmamak, sorunlar konusunda üretilen çözümleri irdelememe gibi bir lüksüm yok… Rahmetli Demirel'in dediği gibi, 'Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı' yoktur… Aktif siyasi hayatımı sürdüreceğim" sözleriyle yeniden CHP'nin koltuğuna oturmak istediğini yineledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'NORMALLEŞME' SANCISI: ÖZEL'İ YIPRATMA GİRİŞİMİ

Türk siyasetindeki normalleşme iklimi üzerinden Özgür Özel'i hedef alıp yıpratmak isteyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Neyi konuşacaksınız? Neyi tartışacaksınız bunlarla? Eğer yasama organı yasama organı olmaktan çıkmışsa, yargı yargı organı olmaktan çıkmışsa, yürütme yürütme olmaktan çıkmışsa ve devletin tümü bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlanmışsa, neyin normalleşmesini konuşacaksınız? Kim yumuşayacaksa, kim normalleşecekse buyursun Murat Bey. Ben asla bunları unutup kabul etmeyeceğim"

ÖZEL ÖN ALDI! MANİDAR 'ADAYLIK' ÇIKIŞI

Tüzük kurultayı öncesi İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 'müşterek' hareket ettiğini gören CHP lideri Özgür Özel ise zamanlaması manidar bir 'adaylık' çıkışında bulunarak ön aldı.

"Çok net cumhurbaşkanı adayı değilim" diyen Özel, "Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK İDDİALARINA YANIT: ERKEN, GEREKSİZ, FAYDASIZ

Özel, "Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş gibi, bazı kişiler bu koltuğa talip olmaya kalkıştı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda konuşmak için erken değil mi?" sorusuna "Tamamen hem çok erken, hem çok gereksiz, hem çok faydasız." diyerek cevap verdi.

KIRIK AYAK OLAYI VE KOLTUK KAVGASINDA FETÖ İZİ

Özgür Özel'in kırık ayağı üzerinden dolaşıma sokulan dezenformasyonlara da bu bağlamda bakmakta fayda var.

Bilindiği üzere İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesine müteakip Özel'le ilgili birtakım mahfiller tarafından "Ayağından vuruldu" yalanı servis edildi.

"Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan" diyerek duruma tepki gösteren Özgür Özel, ayağındaki kırığı gösteren röntgen filmini basınla paylaşıp, "Bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu gündemlere teslim olacak değiliz" dedi.

CHP'de daha önce de benzer koltuk kavgalarına yaşanmış ve başrolde hep bir FETÖ olmuştu. Son olarak 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala FETÖ ve Kılıçdaroğlu CHP'sinin el birliğiyle hazırladığı kaset kumpasıyla karşı karşıya kalan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına geçiren Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan eden kaseti hatırlattı.

Özel'e karşı son günlerde ortaya atılan iddialar ve bu haberleri bizzat CHP Genel Başkanı'nın dile getirmesi yeni bir kumpas girişiminin devreye alındığı değerlendirmelerine neden oldu.






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