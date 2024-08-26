Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...

Erkek personel ise sevgilisi olduğu iddia edilen kadına "Escort" diye bağırdı.

ALLAH'A PEYGAMBERE KÜFÜR

Darbedilen kadın personel tarafından çekilden görüntü kaydında erkek personelin Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e küfürler ettiği duyuluyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE DİYECEK?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in makam odasının bulunduğu katta yaşanan skandal sonrası CHP yönetiminin ne yapacağı merak konusu oldu.