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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah'a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...

CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı. Daha önce sevgili oldukları iddia edilen ve aralarında para meselesi olan 2 personel Özel Kalem Odasında birbirlerine girdi. Erkek personel, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın personelin üzerine yürürken Alllah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e ağza alınmayacak küfürler etti. O rezil anlar saniye saniye kaydedildi.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 14:40 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:15
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ORTALIK KARIŞTI
CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasında sevgili olduğu iddia edilen 2 personel para meselesi yüzünden birbirine girdi.

CHP kötü yolda! Özel Kalem Müdürünün Odasında Allah'a peygambere küfürler havada uçuştu!

Personellerin birbirine olan şikayeti üzerine başlayan tartışma,Özel Kalem odasında kavgaya döndü.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştıCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı

Mersin Büyükşehir'in ana binasında yaşanan tartışmada ismi öğrenilemeyen erkek personel, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın personele saldırdı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştıCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı

Büyükşehir Özel Güvenliğinin araya girerek ayırdığı kavgada dayak yiyen kadın personelin annesi olduğu öğrenilen yaşlı kadının "Bu nasıl Devlet Dairesi" diye bağırması da dikkat çekti.

Erkek personel ise sevgilisi olduğu iddia edilen kadına "Escort" diye bağırdı.

ALLAH'A PEYGAMBERE KÜFÜR
Darbedilen kadın personel tarafından çekilden görüntü kaydında erkek personelin Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e küfürler ettiği duyuluyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE DİYECEK?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in makam odasının bulunduğu katta yaşanan skandal sonrası CHP yönetiminin ne yapacağı merak konusu oldu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştıCHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı

İLK SKANDAL DEĞİL
Mersin Büyükşehir İtfaiye'de de ahlak dışı ilişkiler geçtiğimiz yıl Ağustos ayında savcılığa gerçekleştirilen suç duyurusuyla ortaya çıkmıştı. Gelişmelerin ardından skandal iddialara adı karışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Bahtiyar Aydın görevden alınmış Aydın'ın yerine Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu İtfaiye Daire Başkanı olarak atanmıştı.

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