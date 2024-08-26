Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ORTALIK KARIŞTI
CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ana binasında sevgili olduğu iddia edilen 2 personel para meselesi yüzünden birbirine girdi.
Personellerin birbirine olan şikayeti üzerine başlayan tartışma,Özel Kalem odasında kavgaya döndü.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı
Mersin Büyükşehir'in ana binasında yaşanan tartışmada ismi öğrenilemeyen erkek personel, sevgilisi olduğu iddia edilen kadın personele saldırdı.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ortalık karıştı
Büyükşehir Özel Güvenliğinin araya girerek ayırdığı kavgada dayak yiyen kadın personelin annesi olduğu öğrenilen yaşlı kadının "Bu nasıl Devlet Dairesi" diye bağırması da dikkat çekti.