Yusuf Dikeç çirkin paylaşımlara yanıt verdi: Annesinden utanan ülkesinden utanır

"DÜNYA BİZİ TAKLİT EDİYOR, BİZ AVRUPA'YI NEDEN TAKLİT EDELİM"

Dikeç, "Avrupa'ya rezil olduk" şeklindeki aşağılık kompleksi içeren yorumlara ise "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler." şeklinde yanıt verdi.

"ZÜBEYDE HANIM'IN FOTOĞRAFINA BAKSINLAR, NE FARK GÖRÜYORLAR"

Annesinin başörtüsünün hedefe konulmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden yanıt veren Dikeç şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak."