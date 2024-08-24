İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti: CHP’li belediye uyarıldı!

YEREL YÖNETİM UYARILDI

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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