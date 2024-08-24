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İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti: CHP'li belediye uyarıldı!

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Deniz suyu numunelerinin incelendiği, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi. Kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 11:06 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:06
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti: CHP’li belediye uyarıldı!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.



NUMUNELER ALINDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.

SEBEBİ SUDAKİ KİRLİLİK
Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

YEREL YÖNETİM UYARILDI
Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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