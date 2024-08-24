Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası: Ambarlı Limanı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

EN FAZLA KONTEYNER AMBARLI'DA

Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için durmadan çalıştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2023'te Türkiye'nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında oldu. 2023 yılında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 3 milyon 170 bin 430 TEU konteyner elleçlendi." dedi.