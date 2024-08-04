Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay

Bilirkişi heyeti, bir önceki bilirkişi raporunda sunulan görüşlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir hususun bulunmadığını belirterek, kendilerinden istenen açıklamaların zaten dosya içeriğinde bulunduğunu, bu sebeple ilk raporun geçerliliğini koruduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bilirkişi heyeti ek raporunda, ilk raporunda tespit ettiği usulsüzlükleri yeniden sıraladı. Buna göre; iskanlı ana yapının bodrum katına 297 metre kare ilave alan yapıldı. Bodrum kata ilave edilen 197 metre kare alanın üst kısmının zemin kat seviyesi teras olarak yapıldı. Yapının çatısı kaldırılarak 122.66 metre karelik yeni kat ilave edildi. İskanlı ana yapının tamamında güçlendirme yapıldı.

Söz konusu villadaki kaçak kısımların ruhsata bağlandığına dair ise herhangi bir belgenin, tadilat ruhsatının bulunmadığı da ilk raporda dile getirilmişti. İlk rapordaki tespitlere göre, yapıyı eski haline getirme çalışmaları projesiz yapıldı. Bodrum katta yapılan ölçümlerde, bodrum katın alanının yaklaşık 63 metre kare olduğu tespit edildi.

Yapı tatil tutanağında bodrum katın iskanlı alanı ise 82.29 metre kare olarak belirlendi. Yapı tatil tutanağına aykırı ilave alanın 297 metre kare olduğu anlaşılmış olup, 82.29 metre kare olan iskanlı alanın 63 metre kare civarına ytong duvarla bölünerek indirildiği belirtildi. İzne tabi olan binanın taşıyıcı unsurlarını etkileyen bu inşaat faaliyetleri için dava dosyasında herhangi bir tasdikli ve onaylı proje veya izin belgesinin olmadığı hatırlatıldı.

VİLLA BİTTİ, KIŞ BAHÇESİ EKLENDİ

Öte yandan söz konusu villa tüm hukuksuzluklara rağmen tamamladı. 4,5 milyon dolara satın alınan ve 300 metrekareden 900 metrekareye çıkarılan villanın son halini SABAH görüntüledi. Villada mimarlar iç ve dış dekorasyon çalışmaları yürütürken, işçiler de çevre düzenlemesine devam ediyor.

Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin ortak kullanımında olan hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölüme, kış bahçesi kondurulduğu, havuza da şezlong ile şemsiyenin atıldığı görüldü.