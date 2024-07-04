CHP'li Sinem Dedetaş 'sarı site'lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi'ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı

Türkiye, 31 Mart 2024'te yerel yöneticilerini belirledi. Üsküdar Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti.
AK Parti döneminde Türkiye'de en çok hizmet, eser yatırımı yapan ilçe belediyesi olarak ön plana çıkan Üsküdar Belediyesi aynı zamanda borçları bütçe oranına göre en düşük 5 belediyeden biri olarak CHP'ye devredildi.
Koltuğu devralan CHP'li Sinem Dedetaş ise verdiği skandal kararlar ile ön plana çıkıyor. Dedetaş, AK Parti döneminde yapılan ve Üsküdarlılar tarafından büyük ilgi gören kafe-kütüphane formundaki Nevmekan'lara kısıtlama getirdi.