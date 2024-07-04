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CHP'li Sinem Dedetaş 'sarı site'lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi'ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı

AK Parti dönemindeyken en ufak bir gayrimenkul satışına karşı çıkan CHP, Üsküdar'da belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıktan sonra milyonluk taşınmazları internet üzerinden satışa çıkardı. CHP'li Sinem Dedetaş'ın taşınmazları bu kadar hızlı elden çıkarmak istemesi kafalarda soru işareti bırakırken, eski belediye başkanı AK Partili Hilmi Türkmen 5 yılda yapılmayan seçimin tek seferde yapılmasına tepki gösterdi. Türkmen, "Bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 16:08 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 16:23
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı 1

Türkiye, 31 Mart 2024'te yerel yöneticilerini belirledi. Üsküdar Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti.

CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı 2

AK Parti döneminde Türkiye'de en çok hizmet, eser yatırımı yapan ilçe belediyesi olarak ön plana çıkan Üsküdar Belediyesi aynı zamanda borçları bütçe oranına göre en düşük 5 belediyeden biri olarak CHP'ye devredildi.

CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı 3

Koltuğu devralan CHP'li Sinem Dedetaş ise verdiği skandal kararlar ile ön plana çıkıyor. Dedetaş, AK Parti döneminde yapılan ve Üsküdarlılar tarafından büyük ilgi gören kafe-kütüphane formundaki Nevmekan'lara kısıtlama getirdi.

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