İstanbul’da alarm: Barajlarda doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü! Son 10 yılın en düşük 3. seviyesi

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İstanbul'da yağışsız geçen günleri ve özellikle yaz aylarında, su tüketiminin artmasıyla birlikte baraj seviyelerindeki düşüş daha da belirgin hale geliyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK 3. DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 50'nin de altına inerek yüzde 49.86 olarak ölçüldü. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.