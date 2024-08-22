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Rekabet Kurulu'ndan 'centilmenlik' cezası! Bilim İlaç'a 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları'na 30,6 milyon lira

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ve Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Ceza, iki şirketin birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle verildi

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:34 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:34
Rekabet Kurulu’ndan ’centilmenlik’ cezası! Bilim İlaç’a 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları’na 30,6 milyon lira

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Rekabet Kurulu, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155,5 milyon lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30,6 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ile Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma sonuçlandı.

Teşebbüsler, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma metinleri gönderdi.

İKİ İLAÇ FİRMASINA CENTİLMEZLİK CEZASI
Kurul, bunun üzerine, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 milyon 593 bin 234 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturma, anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı.

Öte yandan, Kurul, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulamış ve soruşturmanın bu teşebbüsler için uzlaşmayla sonlandırılmasına karar vermişti.

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