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Irak'tan PKK'ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?

Türkiye, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonların yanısıra diplomasi hamleleriyle de sinsi örgütü köşeye sıkıştırıyor. Başkan Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sonrası Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı tavrı değişirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi. Peki Irak'ın bu kararının arka planında ne var süreç nasıl buraya geldi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:13 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:52
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?

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Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de hareket alanına balta vurdu.

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, PKK ile bağlantılı grupların bölgedeki etkinliğini bitirme noktasına getirdi.

IRAK İLE YENİ DÖNEM!
Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ı ziyaret etmesi sonrası terör örgütü PKK'ya karşı Irak ile ortak hareket edilebileceği gündeme geldi.

IRAK, PKK İLE BAĞLANTILI 3 PARTİYİ YASAKLADI
Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ı ziyaret ettiBaşkan Erdoğan geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ı ziyaret etti

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ
Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.

Irak yargısı, terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partiyi yasakladıIrak yargısı, terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partiyi yasakladı

ARKA PLANINDA NE VAR?
Peki Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı aldığı bu karaların perde arkasında ne var, süreç nasıl gelişti?


Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra 22 Nisan'da Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kritik bir önem taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

IRAK'TA GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Mart ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak'ın aldığı kararlarda etkili oldu.

TEMASLAR MEYVELERİNİ VERDİ
Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı. İlerleyen süreçte de PKK ile temaslı sözde 3 parti yasaklandı.

Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldıTürkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Terörü bitirme operasyonu yükleniyor!

Türkiye, Irak hükümetinin attığı bu adımı gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendiriyor. Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya koyuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI: TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN MEVCUDİYETİ SONLANDIRILSIN
Öte yandan Başkan Erdoğan 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı.

Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele, ticaret, ulaştırma, enerji ve iklim değişikliğinin etkileri gibi başlıklarda görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz Irak kısa süre önce terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Ülkemizin bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdik. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık" diye konuştu.

Başkan Erdoğan Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (22 Nisan 2024)Başkan Erdoğan Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (22 Nisan 2024)

"BİZ KARARLIYIZ"
"Irak ile ortak operasyon yapılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Bunun yanında biz bütün terör örgütleriyle ayrımsız bir şekilde aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla bu devam edecek. Gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın hemen ötesinde, uluslararası hukukun içinde ve komşularımızın toprak bütünlüğü noktasındaki hukukuna da saygılı olarak bu mücadele devam edecektir.

Gönül ister ki komşularımız topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim. PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak'ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak'ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız."

SOYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: PKK'YA KARŞI ATILACAK MÜŞTEREK ADIMLARI İSTİŞARET ETTİK
Başkan Erdoğan Irak ziyaretine ilişkin 22 Nisan'da da 4 fotoğrafın yer aldığı bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Sudani ile PKK'ya karşı atılacak adımları istişare ettiklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Irak Başbakanı, aziz kardeşim Muhammed Şiya es-Sudani'nin davetiyle uzun bir aradan sonra medeniyetimizin kadim şehirlerinden Bağdat'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadım.

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...

Ziyaretimin ve imzalanan anlaşmaların münasebetlerimizde dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.

Sayın Başbakan'la birlikte altına imza attığımız Ortak İş Birliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor.

Metinle güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınıraşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik.

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...

Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta akdedilen metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken yeni iş birliği imkânlarını da beraberinde getirecektir.

Görüşmelerimizde, Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik.

PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...

Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım.

Bu, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükûmetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız.

Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Kalkınma Yolu Projesi'nin bu hedef bakımından hayati önemine değindik.

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin paylaşımında yer alan karelerden...

Başta Irak'ın olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı, imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk.

Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir.

Buradan ilgili tüm taraflara, gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum.

Bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşen ziyaretimin inşallah yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum."

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