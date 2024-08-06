Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?

Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de hareket alanına balta vurdu.
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, PKK ile bağlantılı grupların bölgedeki etkinliğini bitirme noktasına getirdi.
IRAK İLE YENİ DÖNEM!
Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ı ziyaret etmesi sonrası terör örgütü PKK'ya karşı Irak ile ortak hareket edilebileceği gündeme geldi.
IRAK, PKK İLE BAĞLANTILI 3 PARTİYİ YASAKLADI
Irak Yüksek Yargı Konseyi, terör örgütü PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı verdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz nisan ayında Bağdat'ı ziyaret etti
Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.
YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ
Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.
Irak yargısı, terör örgütü PKK ile ilişkili 3 sözde partiyi yasakladı
ARKA PLANINDA NE VAR?
Peki Irak'ın terör örgütü PKK'ya karşı aldığı bu karaların perde arkasında ne var, süreç nasıl gelişti?
Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra 22 Nisan'da Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kritik bir önem taşıyor.
Başkan Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.
IRAK'TA GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Mart ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.