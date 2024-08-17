PKK’ya karşı Irak’la tarihi imza: Zaptın şifreleri ortaya çıktı! Birçok konuda iş birliği: Petrol karşılığında su desteği verilecek

Toplantı kapsamında dışişleri, savunma bakanları ile istihbarat yetkilileri bir araya geldi. Toplantı, Türkiye ile Irak arasında yeni bir dönem başlangıcının güçlü bir göstergesi oldu.

Bu görüşmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı Ankara 'da gerçekleştirildi.

Türkiye terörle mücadele olmak üzere, su meselesinden Kalkınma Yolu'na birçok başlıkta işbirliği için Irak ile art arda görüşmeler yürütüyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. (14 Mart 2024)

İmzalanan mutabakat zaptı ile PKK'ya karşı mücadelede hukuki bir zemin oluşturuldu.

Terör örgütü ve veya yasaklı örgüt ifadesi aynı cümlede kullanıldı.

Zapt ile Irak hükümeti PKK'ya bağlı partileri, sivil toplum örgütlerini de yasak ilan etti. Bu örgülerin faaliyetlerini durduracak, mallarına el koyacak.

Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Bu merkezde bir Türk, bir Iraklı komutan bulunacak. Herkes kendi ordusuna bağlı olacak. Hiyerarşik bir yapı bulunmayacak. İstihbarat paylaşımı, bilgi paylaşımı ve askeri planlamalar yapılacak. Bu merkez terörle mücadelenin birlikte yürütülmesini sağlayacak bir merkez olacak.

Terör örgütüyle mücadele aşama aşama ilerlenecek.

SU KARŞILIĞINDA PETROL DETEĞİ ALINACAK

Öte yandan Türkiye; Dicle ve Fırat nehirlerinin sularının iyi yönetimi ve tasarruflu kullanımı konusunda Irak yönetimine proje desteği sağlanacak. Türkiye, projelerin finansmanını ise Irak'tan alacağı petrol ile karşılayacak.

Türkiye ile Irak'ın anlaşmaya vardıkları hususlar şu şekilde:

Altyapı, çevre ve su koruma, su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımı, suyun tuzdan arındırılması projeleri taşkın ve kuraklıktan korunma, sulama ve kanalizasyon şebekeleri, atık su arıtma ve endrüstiyel atık suların toplanması, arıtılması ve yeniden kullanımı alanlarında uzmanlaşmış Türk şirketleri, Irak cumhuriyeti tarafından ilan edilecek ihale süreçlerine davet üzerine katılım sağlayacak.

Dicle ve Fırat nehirlerinde sürdürülebilir su yönetiminin geliştirilmesi ve Irak'ta tarım, sanayi, belediye ve içme suyu gibi çeşitli alanlarda en iyi şekilde kullanılmalarına ilişkin ortak projelerin uygulanması alanında iş birliği yapılacak

Irak'ta su altyapısı ve toplanması sistemlerinin inşası, baraj güvenliği ve mevcut barajların iyileştirilmesi konularında uzmanlık projeleri uygulanacak.

Projeler mutabık kalınacak en uygun şekilde finans edilecek. Her bir projenin finansmanı, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye'nin Irak'tan petrol alımlarına dayanan bir sistem aracılığıyla karşılanacak