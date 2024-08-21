Terörle mücadele kapsamında bebek katili PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonda PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu İran kökenli Naze kod adlı Mehnaz Omari yakalanarak cezaevine gönderildi.
KANDİL'E FİNANS VE TERÖRİST TEMİNİ!
Terörist Omari, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca Omari, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. OMARI, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.
FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ
Uzun süredir MİT'in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz OMARI, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mehnaz OMARI'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.