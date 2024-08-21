KANDİL'E FİNANS VE TERÖRİST TEMİNİ!

Terörist Omari, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca Omari, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. OMARI, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.