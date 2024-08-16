Öncelikle şunu koymamız lazım. Bu sosyal medya platformlarının esas kurulduğu ülkelerin daha çok hukukuna veya onların kurallarına daha çok uyan bir yapı var. Biz burada yaptığımız, uyguladığımız kadarıyla bizim kurallarımıza uyuyorlar. Sonuçta biz Türkiye'deyiz. " şeklinde yanıt verdi.

Buralarda bu mecralardan bizim kendi tespit ettiğimiz bazı eksiklikleri ilgili platformlara bildiririz ve onların gereğinin yapılmasını isteriz. Gerekleri genel anlamda yapılıyor diyebilirim ama bazen de bazı anlaşma ve uyuşma noktalarında sıkıntılar olabiliyor.

"Şimdi Türkiye'de bazı kurallar var. Bir kere kanunlarla düzenlenmiş mahkemelere verilen yetkiler var. Sonrasında bakanlığımıza, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna verilen yetkiler var. Cumhurbaşkanlığımızın güvenlikle ilgili kurullarında bazı yetkiler var. Bunlarda yapılan tespitlere göre bir işlem yaparız. Şimdi gerek Instagram olsun, gerek diğer sosyal mecralar olsun.





KATALOG SUÇLAR NELER?

"Burada gördüğünüz gibi intihara yönlendirme çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlıkla ilgili tehlikeli madde, müstehcenlik, kumar bahsi, Atatürk aleyhine işlenen suçlar.

Bizim ilk etaptaki tespit ettiğimiz bunların belli miktarlarının yerine getirilmediğiyle ilgiliydi bazı uyarılarımıza rağmen. Tabii o vesileyle biz bunu erişime bir engel getirdik ve sonrasında da şunu söyledik, eğer gerçekten özgürlüklerimizi konuşuyorsak o zaman siz bir paylaşım yapabiliyorsunuz, o ben de olabilirim, bir başkası da.

Genel kurallarına uygun değil diye o paylaşım kaldırılabiliyor, hesap askıya alınabiliyor, hesap kapatılabiliyor vs. Şimdi siz düşünün, şirketin kuralları var ya da hassasiyetleri var, ülkemizin de var. Biz de ülkemizin özellikle terörle ilgili noktasındaki hassasiyetleri karşı tarafa iletmiyoruz ve üst düzey toplantılar oldu." dedi.





INSTAGRAM İLE TÜRKİYE NELER GÖRÜŞTÜ?

"Bu vesileyle esasında biz diğer hassasiyetlerimizi de toplumumuzun hassasiyetlerine dikkat alınması gerekir. Mesela bir hesabı niçin kapattığıyla ilgili hani hem hesap sahiplerine hem de bizlere bilgi verilmesi noktasında.

Dolayısıyla hepsini beraber konuştuk ve en son belli bir noktaya geldik ve o noktada da artık mütabık kaldık ve erişime engeli kaldırmış olduk. Burada bahsettiğimiz katalog suçlarını da yaklaşık yedi civarında suçlardır. Onların da gereğini yaptılar ve hani yolumuza devam ettik diyebilirim.

Ne aldık? Bir kere hani bu özellikle şimdi tabii şunu da koymak lazım. Mesela PKK'yı bu platformlar genel anlamda bir terör örgütü olarak addediyorlar ve o anlamdaki onu yüceltici, propagandasını yapıcı içeriklere müsaade etmiyorlar. Ama YPG'yi aynı kapsamda görmüyorlar. Dolayısıyla biz buradaki rahatsızlıklarımızı anlattık. Bununla ilgili de hukuki süreçler sonucunda, ülkemizde de muhtemelen yapılması gereken bazı düzenlemeler olacak, belli bir zaman dilimi içerisinde bunların da bu sürece dahil edilmesi noktasında beraber çalışma kararı verdik, onu da başladık.

Meta'nın Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu temsilcisi var. Onların geniş bir katılımla Türkiye'yi ziyaret edecekler ve burada daha geniş anlamda bizim hassasiyetlerimizi giderecek düzenlemeleri yapmayla ilgili takipçi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.







ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİNDE NASIL BİR SÜREÇ İŞLEDİ?

"Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.

Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim.

Yani hani siz gerçekten çok meraklı değil ve karşınıza sadece çıkan platformda ya da ekranda kalıyorsanız çok sıkıntı değil. Ama biraz meraklıysanız sizi alıp götürebiliyor ve orada 6-16 yaş olmasına rağmen bir yaş teyidi yok. Hani sistemin böyle bir kurgusu yok. Yani 10 yaşında da olsa 8 yaşında da olsa eğer ben 16'yım diyorsa sistem otomatikman devam ediyor.

Tabi öncelikle orada hani hiçbir insanımız hayatını kaybetmedi. Çok şükür. Hani olabilirdi. Çünkü bir bıçak ve baltayla beraber çıkmış. Tabi burada BTK'nın doğrudan bir yetkisi yok ama BTK'da normal bir mahkemeye müracaat edebilir. Yaptığı bazı tespitler noktasında. Biz de bundan sonra bunları daha yakın takibe aldık.

Daha yakın takibi aldık ve bu anlamda da biz hani erişime engel getirme noktasında öncelikle uyarıp düzeltmesini istiyoruz, mutlaka bunu yapıyoruz. Sonrasında da uygulama yapacağız. Bu da dediğim gibi bizim yetkilerimiz var, mahkemelerin yetkileri var. Daha sıkı takip edeceğiz diyebilirim." dedi.