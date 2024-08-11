Instagram yola geldi: Türkiye’nin tüm şartlarını kabul etti | İşte o şartlar!

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı 2 Ağustos tarihinde erişime engellendi. Yapılan görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnstagram'ın açıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır.'' dedi.



İŞTE O ŞARTLAR

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.

Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.

Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.

Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.

Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.

Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.



TELEGRAM SUÇ MERKEZİ

Telegram pedofili videoları, fuhuş, kumar ve uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu. BTK, Telegram'a bini aşkın başvuruda bulundu, hiçbirine yanıt alamadı. Zehir tacirleri grubunun 19 bine yakın üyesi bulunuyor. Erotik içerikli kanallarda para karşılığında cinsel içerikli videolar satılıyor.