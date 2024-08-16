Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası

NAZİLERLE BİR TUTUP 'FETÖ İLE İŞ TUTUYOR' DEDİ
Silivri Cezaevi'nde tutuklu yargılandığı 2023'te Ahmet Şık, yasaklanan kitabı ile ilgili Cumhuriyet gazetesinden Meltem Yılmaz'ın Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü konulu sorusuna Türkiye hakkında ''Nazilerin ruhuna rahmet okutacak bir raddede'' demişti.
Öte yandan Türkiye'de yargı makamlarına yönelik bir darbe niteliğiyle öne çıkan Ergenekon kumpası hakkında da bir dizi değerlendirmelerde bulunmuş ve hükümeti ''Ergenekon sürecinde yaşanan hukuksuzlukların ve hak ihlalinin müsebbibi olduğunu, bu sayede siyasi rakiplerini bertaraf ettiğini, bunun işine geldiğini anlatıyoruz.'' sözleriyle suçlamıştı.
Ayrıca AK Parti'yi FETÖ ile çıkar ilişkisine dayanarak birlikte iş tutmakla da itham ettiği röportajda AK Parti'yi İslamofaşist olmakla suçladı.
AHMET ŞIK'TAN SOKAK ÇAĞRISI
Tunceli'de konuşan Şık, muhalefet partilerine "Türkiye'de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek şunları söyledi;
"Türkiye'de sosyal medyada yürüyen bir muhalifçilik, 'devrimcilik' var, sürekli bu muhalefet mecliste ne yapıyor diye soruluyor anonim kimliklerle. Orada yapılacak iş belli zaten. Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı, kuralı belli. Bütün mevzu parmak hesabına dayanıyor. Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak. Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var"
''ATATÜRK'Ü SEVİYORUM'' DİYEMEDİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı eski adıyla HDP'den ayrıldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılanAhmet Şık, katıldığı bir programda gündeme oturan skandal açıklamalarda bulunmuştu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şık, "Burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır. Ben taraflaşmaya değil; evrensel doğrular üzerinden idealize ettiğimiz yaşamı, ülkeyi, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine nasıl bir coğrafya bırakacağımız üzerinden pozisyon almayı daha doğru buluyorum. O yüzden sorunuza seviyorum ya da sevmiyorum diye yanıt vermeyeceğim" demişti.
"KÜRT FAŞİSTİ İLE UĞRAŞAMAM"
Milletvekili seçimlerine ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren ve sert ifadeler sarf eden terörü siyasi ayağı HDP ve TİP kanadındaki gerginlik sık sık gündeme gelmişti. HDP'yi topa tutan Ahmet Şık "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." cümlesini kurmuştu.