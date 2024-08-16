Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası

Şubat 2012'de yardım malzemesi taşıyan MİT tırlarının silahla dolu olduğu iftirasını ilmek ilmek işleyen FETÖ'nün alçak operasyonunu haber diye yazan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün 26 Kasım'da tutuklanmasının ardından Ahmet Şık ''Devletiniz Teröristtir'' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

MİT TIRLARI İHANETİNE ÇANAK TUTTU

Ahmet Şık, 26 yıl ceza alan FETÖ'cü savcılardan Aziz Takçı ile röportaj yaparak Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine ''MİT SUÇ İŞLEDİ'' başlığıyla vermişti. Röportajda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "paralel savcı, casus, alçak" diye hakaret edilerek hedefe oturtulmuştu. Öte yandan manşete verilen söz konusu haberde FETÖ'cü Takçı, basında yer alan diğer haberlerin kasıtlı ve uydurma olduğunu ifade ederek devleti ''Suç bastırmakla'' itham etmişti.

Ahmet Şık, ''TIR'ların MİT'e ait olduğu ve teşkilat personelinin refakat ettiği artık kesin. Ancak AKP medyası silah ve mühimmatları gizleyerek sadece yardım malzemesi ve ilaçlar taşındığını öne sürüyor.'' ifadelerini kullanmıştı.