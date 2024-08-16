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Ahmet Şık'ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan Can Atalay'ın milletvekilliğine yönelik olağanüstü toplanan TBMM'de AK Parti sıralarına açıkça ''terörist'' diyerek skandal provokasyona imza attı. Şık'ın sınırı aşan sözleri üzerine Meclis oturumunda tansiyon yükseldi. Meclis kürsüsünden Türkiye Cumhuriyeti devletini 'mafya'lıkla suçlayan Ahmet Şık'ın daha önce de gündeme gelmiş skandallarının sayısı bilinmezken Şık'ın kimliği hakkında ipucu olabilecek birkaç örneği sizler için derledik...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 21:52 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 23:02
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası

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TBMM Genel Kurulu, bugün Can Atalay konulu olmak üzere olağanüstü toplandı. Meclis, CHP'nin başvurusu ile Gezi davasında sanık olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmemesine yönelik oturumda görüştü.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti idare amiri Alpay ÖzalanTİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti idare amiri Alpay Özalan

AK PARTİLİLERE ''EN BÜYÜK TERÖRİST SİZSİNİZ'' DEDİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Görüşmeler sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 'usul tartışması' talebiyle kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralara yönelik "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" ifadeleri sonrasında tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ oturama ara verirken, Genel Kurul'da arbede yaşandı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Genel Kurulda yaşanan arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi

Gel gelelim TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın imza attığı rezil provokasyonlara...

''DEVLETİNİZ TERÖRİSTTİR'

Şubat 2012'de yardım malzemesi taşıyan MİT tırlarının silahla dolu olduğu iftirasını ilmek ilmek işleyen FETÖ'nün alçak operasyonunu haber diye yazan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün 26 Kasım'da tutuklanmasının ardından Ahmet Şık ''Devletiniz Teröristtir'' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

MİT TIRLARI İHANETİNE ÇANAK TUTTU

Ahmet Şık, 26 yıl ceza alan FETÖ'cü savcılardan Aziz Takçı ile röportaj yaparak Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine ''MİT SUÇ İŞLEDİ'' başlığıyla vermişti. Röportajda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "paralel savcı, casus, alçak" diye hakaret edilerek hedefe oturtulmuştu. Öte yandan manşete verilen söz konusu haberde FETÖ'cü Takçı, basında yer alan diğer haberlerin kasıtlı ve uydurma olduğunu ifade ederek devleti ''Suç bastırmakla'' itham etmişti.

Ahmet Şık, ''TIR'ların MİT'e ait olduğu ve teşkilat personelinin refakat ettiği artık kesin. Ancak AKP medyası silah ve mühimmatları gizleyerek sadece yardım malzemesi ve ilaçlar taşındığını öne sürüyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

"Bu devlet katildir yıkmamız lazım"

"TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR, DEVLETİ YIKMAK GEREK!"
HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri infiale yol açmıştı.

"Evet, Türkiye devleti katildir. Tıpkı dünyanın diğer devletleri gibi. En ileri demokrasinin örnek alındığı ülkelerinin tarihlerinde de konolizasyon sürecinde ellerine bulaşmış ve ne kadar yıkasa da çıkamayacak kan vardır. Bütün devletlerin tarihi kanlıdır. Türkiye bundan azade değil ki!"

Fahrettin Altun'un 31 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce görevi başındayken şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar." ifadelerini kullanmıştı.

SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDENLERİ DE MANŞETİNE ALDI

O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin "Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem" sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık, Fahrettin Altun'un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Fahrettin Altun'un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık'ın bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.

KANDİL TERÖRİSTİYLE BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Çözüm süreci döneminde Kandil'e giderek KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık'la utanmadan görüşen Cumhuriyet Ggazetesi, tescilli terörist Bayık'ın açıklamalarını "Ya Apo Kandil'e ya biz İmralı'ya" sözleriyle manşetten vermişti. Manşet değeri görülen haberde şu ifadeler yer alıyordu: "Sürecin ilerlemesi ve PKK'nin silah bırakması için Öcalan ile görüşmelerin sağlanması gerektiğini söyleyen Bayık, istenirse kendilerinin İmralı'ya götürülebileceğini belirtti. Bayık, 'Fakat bizim istediğimiz Apo'nun özgürleşmesidir. Bu gecikmiş bir taleptir' dedi.

Şık, ''Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

ZAMAN'DAN AHMET ŞIK'A HEM TEŞEKKÜR HEM ÖZÜR

FETÖ'nün Emniyet'teki cemaat yapılanmasını kitaplaştırmaya yeltenen Ahmet Şık' FETÖ'cü Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı tarafından tebrik edilmişti. Dumanlı, Şık gözaltına alınmadan hemen önce teşekkür etmişti.

Olay akabinde savcılık, hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğunu öne sürerek, Şık'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasını talep etmişti.

NAZİLERLE BİR TUTUP 'FETÖ İLE İŞ TUTUYOR' DEDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu yargılandığı 2023'te Ahmet Şık, yasaklanan kitabı ile ilgili Cumhuriyet gazetesinden Meltem Yılmaz'ın Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü konulu sorusuna Türkiye hakkında ''Nazilerin ruhuna rahmet okutacak bir raddede'' demişti.

Öte yandan Türkiye'de yargı makamlarına yönelik bir darbe niteliğiyle öne çıkan Ergenekon kumpası hakkında da bir dizi değerlendirmelerde bulunmuş ve hükümeti ''Ergenekon sürecinde yaşanan hukuksuzlukların ve hak ihlalinin müsebbibi olduğunu, bu sayede siyasi rakiplerini bertaraf ettiğini, bunun işine geldiğini anlatıyoruz.'' sözleriyle suçlamıştı.

Ayrıca AK Parti'yi FETÖ ile çıkar ilişkisine dayanarak birlikte iş tutmakla da itham ettiği röportajda AK Parti'yi İslamofaşist olmakla suçladı.

TİP'li Ahmet Şık provokasyon peşinde!

AHMET ŞIK'TAN SOKAK ÇAĞRISI
Tunceli'de konuşan Şık, muhalefet partilerine "Türkiye'de ciddi muhalefet eksikliği var. Parlamentoda bulunan partilerin eksikliği değil, toplumsal muhalefetin de eksikliği var" ifadeleriyle seslenerek şunları söyledi;

"Türkiye'de sosyal medyada yürüyen bir muhalifçilik, 'devrimcilik' var, sürekli bu muhalefet mecliste ne yapıyor diye soruluyor anonim kimliklerle. Orada yapılacak iş belli zaten. Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı, kuralı belli. Bütün mevzu parmak hesabına dayanıyor. Bu ülkede şu anda yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak. Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var"


''ATATÜRK'Ü SEVİYORUM'' DİYEMEDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı eski adıyla HDP'den ayrıldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılanAhmet Şık, katıldığı bir programda gündeme oturan skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şık, "Burada seviyorum ya da sevmiyorum bağlamında bir soruya yanıt vermek bizi taraflaştırır. Ben taraflaşmaya değil; evrensel doğrular üzerinden idealize ettiğimiz yaşamı, ülkeyi, bu ülkenin çocuklarına, gençlerine nasıl bir coğrafya bırakacağımız üzerinden pozisyon almayı daha doğru buluyorum. O yüzden sorunuza seviyorum ya da sevmiyorum diye yanıt vermeyeceğim" demişti.

Terör sevicisi Ahmet Şık ‘Atatürk’ü Seviyorum’ diyemedi!Terör sevicisi Ahmet Şık ‘Atatürk’ü Seviyorum’ diyemedi!
Terör sevicisi Ahmet Şık 'Atatürk'ü Seviyorum' diyemedi!


"KÜRT FAŞİSTİ İLE UĞRAŞAMAM"
Milletvekili seçimlerine ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren ve sert ifadeler sarf eden terörü siyasi ayağı HDP ve TİP kanadındaki gerginlik sık sık gündeme gelmişti. HDP'yi topa tutan Ahmet Şık "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." cümlesini kurmuştu.

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