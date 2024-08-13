Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama

Instagram erişim kısıtlaması sonrası yapılan görüşmelerde Türkiye'nin şartlarını kabul etti

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı 2 Ağustos tarihinde erişime engellendi.

META temsilcilerinin Türkiye'nin PKK/PYD ve FETÖ ile ilgili şartlarıın kabul edilmesi sonrası Instagram yeniden erişime açıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır.'' dedi.