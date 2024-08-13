Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama

8 günlük erişim engeli sonrası yapılan görüşmelerde Instagram, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımların kaldırılacağını taahhüt etti.
Gelişme sonrası ilk somut adım da geldi.
Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı 2 Ağustos tarihinde erişime engellendi.
META temsilcilerinin Türkiye'nin PKK/PYD ve FETÖ ile ilgili şartlarıın kabul edilmesi sonrası Instagram yeniden erişime açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır.'' dedi.
Peki, META (Instagram) yetkilileri Türkiye'nin hangi şartlarını kabul etti? İşte madde madde o şartlar:
PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.
Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.
Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.
Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.
Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.
Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.