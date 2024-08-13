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Türkiye'nin şartlarını kabul eden Instagram'dan ilk somut adım! PKK'lı profilin sözde 'kürdistan' paylaşımına kısıtlama

8 günlük erişim kısıtlaması sonrası Türkiye'nin şartlarını kabul eden Instagram ilk somut adımı attı. Sosyal medya platformu Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp sistematik PKK propagandası yapan, Doğu ve Güney Doğu Bölgesi'nde bulunan illerimizi sözde 'kürdistan' olarak tanımlayan bölücü bir profilin gönderisini kısıtladı. Kaldırılan içerikte "Tehlikeli semboller ve örgütler" uyarısı yer aldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:18 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:42
Türkiye’nin şartlarını kabul eden Instagram’dan ilk somut adım! PKK’lı profilin sözde ’kürdistan’ paylaşımına kısıtlama

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Instagram'a katalog suçlar kapsamında getirilen erişim yasağı 10 Ağustos 2024'te kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle görüşen META temsilcileri Türkiye'nin şartlarını kabul etti.

8 günlük erişim engeli sonrası yapılan görüşmelerde Instagram, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımların kaldırılacağını taahhüt etti.

Gelişme sonrası ilk somut adım da geldi.
Instagram'dan kısıtlama yiyen bölücü profil, X'ten veryansın ettiInstagram'dan kısıtlama yiyen bölücü profil, X'ten veryansın etti

INSTAGRAM'DAN PKK'LI PROFİLE KISITLAMA

Sosyal medya platformlarında Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp sistematik PKK propagandası yapan, Doğu ve Güney Doğu Bölgesi'nde bulunan illerimizi sözde 'kürdistan' olarak tanımlayan bölücü bir profile Instagram tarafından kısıtlama getirildi.
Instagram'ın kısıtladığı içerikInstagram'ın kısıtladığı içerik

"TEHLİKELİ SEMBOLLER VE ÖRGÜTLER"

Kerkük'teki olaylı vali seçimi sonrası "Kerkük K*rdistane" paylaşımı yapan Instagram kullanıcısının içeriği kaldırıldı. Kaldırılan içerikte "Tehlikeli semboller ve örgütler" uyarısı yer aldı.

HDP'li Osman Baydemir ve Instagram'ın kısıtladığı profilin yöneticisiHDP'li Osman Baydemir ve Instagram'ın kısıtladığı profilin yöneticisi

Bahse konu şahsın HDP'li Osman Baydemir'le fotoğraflarının olduğu gözlemlendi.
Instagram erişim kısıtlaması sonrası yapılan görüşmelerde Türkiye'nin şartlarını kabul ettiInstagram erişim kısıtlaması sonrası yapılan görüşmelerde Türkiye'nin şartlarını kabul etti

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı 2 Ağustos tarihinde erişime engellendi.
META temsilcilerinin Türkiye'nin PKK/PYD ve FETÖ ile ilgili şartlarıın kabul edilmesi sonrası Instagram yeniden erişime açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır.'' dedi.

Instagram, PKK, PYD ve FETÖ paylaşımlarını kaldırmayı taahhüt ettiInstagram, PKK, PYD ve FETÖ paylaşımlarını kaldırmayı taahhüt etti

Peki, META (Instagram) yetkilileri Türkiye'nin hangi şartlarını kabul etti? İşte madde madde o şartlar:

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.

Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.

Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.

Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.

Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.

Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.

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