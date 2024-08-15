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CHP'de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi

CHP'de koltuk kavgası bitmek bilmiyor. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP'de yapılacak kurultay öncesi genel başkanlık için aday olabileceğinin sinyalini verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Tunç Soyer'in aday olacağını duyururken Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler adaylığa karşı ön alma çabasına girdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide bana bağlı "50 vekil var" sözleri hafızalardaki yerini korurken partiyi yeniden ele geçirmek için Tunç Soyer'i "tavşan" olarak kullanabileceği yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:21 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:43
CHP’de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşları bitmiyor.

Oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken ilginç bir gelişme yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür ÖzelKemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel

TUNÇ SOYER İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU YEMEKTE BULUŞTU
Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün kendisine yakınlığıyla bilinen ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tarafından adaylığı veto edilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yemekte buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Tunç Soyer yemekte buluştKemal Kılıçdaroğlu ile Tunç Soyer yemekte buluşt

Yemeğin ardından Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Barış Yarkadaş'a konuşan Tunç Soyer aday olacağının sinyalini verdi.

ADAYLIK BOMBASI: NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIM
Soyer, Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk." dedi.

Özgür Özel ile Tunç SoyerÖzgür Özel ile Tunç Soyer

Soyer şu ifadelerle aday olabileceğini doğruladı:

"Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım. Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim."

EKREMCİLER ÖN ALMA PEŞİNDE
Tunç Soyer'in aday olacağı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından parlatılmaya çalışılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz ise Soyer'in aday olmayacağını savunan bir paylaşım yaptı.

İsmail Saymaz ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİsmail Saymaz ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Saymaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile konuştuk. CHP genel başkanlığına aday olacağı iddiasını kendisine sordum. "CHP'nin gündeminde bir başkanlık seçimi ve adaylık yarışı yok" dedi."

SOYER KILIÇDAROĞLU'NUN TAVŞAN ADAYI MI?
Yaşanan gelişmeler seçimli kurultay sürecinde, "Sırtımdan hançerlendim" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisini işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "intikam" için Tunç Soyer'i kullanabileceği ve yönetimi yeniden ele almak istediği yorumlarına sebep oldu.

Bilindiği üzere CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tüzük kurultayını imza ile seçimli kurultaya çevirme çabaları var. Kılıçdaroğlu da
"CHP'de bana sadık 50 milletvekili var" diyerek hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na "Buradayım, parti içinde etkinim" mesajı göndermişti.

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