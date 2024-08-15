’Sıfır Bir’ dizisi oyuncusu sırtından vuruldu! Taner Adakaner kimdir, kaç yaşında? Taner Adakaner sağlık durumu nasıl?

Taner Adakaner

Saldırı sonucunda Adakaner, sırtına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Adakaner'i ilk müdahalenin ardından özel bir araçla hastaneye sevk etti. Ameliyata alınan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.