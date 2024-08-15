’Sıfır Bir’ dizisi oyuncusu sırtından vuruldu! Taner Adakaner kimdir, kaç yaşında? Taner Adakaner sağlık durumu nasıl?

Adana'da meydana gelen olayda, Sıfır Bir dizisiyle tanınan Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. İşte detaylar...
Adana'da meydana gelen olayda, Sıfır Bir dizisiyle tanınan Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. İşte detaylar...
Adana'nın Seyhan ilçesinde, "Sıfır Bir" dizisinin tanınan oyuncusu Taner Adakaner'in sahibi olduğu paça salonunda korkunç bir saldırı meydana geldi.
Kimliği belirsiz bir saldırgan, paça salonuna koşarak girip, Adakaner'in çay içtiği sırada ona silahla ateş etti.
Saldırı sonucunda Adakaner, sırtına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Adakaner'i ilk müdahalenin ardından özel bir araçla hastaneye sevk etti. Ameliyata alınan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.