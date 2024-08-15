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CHP'de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın 'şartsız bağış' diyen Murat Ongun'u yalanladı: "Şartlı bağış" | Halis Kahriman'a davet diyet mi?

İBB'nin şatafatın dibine vurduğu Paris'teki israf partisi CHP'yi karıştırdı. "Masraflar şartsız bağışla karşılandı" diyen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın yalanladı. Günaydın, Paris'teki partinin masraflarını iş adamlarının 'şartlı bağış' ile karşıladığını açık açık söyledi. Peki, Esenyurt'a diktiği rezidansın 17 katı kaçak olduğu için CHP'li belediye ile davalık olan Halis Kahriman 'şartlı bağış'la mı Paris'e götürüldü? Kaçak katların diyeti Paris sponsorluğu mu? Bu sorular kamuoyu nezdinde yanıt bekliyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 11:56 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 12:24
CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?

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Her fırsatta "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Paris'te önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı.

"İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü.

Murat Ongun'dan 'şartsız bağış' paylaşımıMurat Ongun'dan 'şartsız bağış' paylaşımı

İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLUNU İMAMOĞLU'NUN ÇEKİRDEKİ EKİBİ YALANLADI! ŞARTLI MI ŞARTSIZ MI?

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti.

CHP'li Gökhan Günaydın 'şartsız bağış' diyen Murat Ongun'u yalanladı!



Ancak Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u yine İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan bir isim yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan GünaydınCHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın

İŞ ADAMLARI TARAFINDAN...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Paris'teki partinin masraflarını iş adamlarının 'şartlı bağış' ile karşıladığını açık açık söyledi.

Günaydın, "İstanbul Evi, Paris'te bu Eyfel Kulesi'ne çok yakın bir tarihsel bina. Bir haftalık kirasının 250 bin Euro olduğu söyleniyor. Bu da şartlı bağış şeklinde bazı yurttaşlarımız iş adamları tarafından ödenmiş" dedi.

HANGİSİ YALAN SÖYLÜYOR?

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'Şartsız bağış', CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın 'Şartlı bağış' çıkışları sonrası "Hangisi yalan söylüyor?" sorusu önem kazandı.

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Peki, İBB'nin Paris etkinliğine 'şartlı bağış' yapan iş adamları kim?

PARİS'TEKİ TARTIŞMALI İSİM: HALİS KAHRİMAN

CHP'nin tam kadro çıkarma yaptığı Paris etkinliğine eski DEVA Esenyurt ilçe Başkanı, müteahhit Halis Kahriman da katıldı. Kahriman, Ekrem İmamoğlu tarafından Paris'e davet edildiğini söyledi. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

Halis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansıHalis Kahriman'ın kaçak katları yüzünden CHP'li belediyeyle davalık olduğu rezidansı

Bilindiği üzere Kahriman, Esenyurt'taki 'Empire İstanbul' projesinin 17 katı kaçak olduğu için CHP'li Esenyurt Belediyesi ile davalık olmuştu.

Kahriman, mahkemelik olduğu Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer ileKahriman, mahkemelik olduğu Esenyurt Belediyesi'nin başkanı Ahmet Özer ile

MAHKEMELİK OLMUŞLARDI... SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Ancak aynı Kahriman, mahkemelik olduğu CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin Başkanı Ahmet Özer, inşaat faaliyeti gösterdiği CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte boy boy pozlar paylaşır oldu.

Halis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat OngunHalis Kahriman ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun

KAÇAK 17 KATIN DİYETİ PARİS SPONSORLUĞU MU?

Tam da bu noktada "Halis Kahriman İBB etkinliğine hangi sıfatla davet edildi?", "Paris'teki organizasyonun sponsoru Kahriman mı?" soruları önem kazandı.

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CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?
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