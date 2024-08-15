CHP'de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın 'şartsız bağış' diyen Murat Ongun'u yalanladı: "Şartlı bağış" | Halis Kahriman'a davet diyet mi?

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Her fırsatta "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Paris'te önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı.



"İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü.

Murat Ongun'dan 'şartsız bağış' paylaşımı



İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLUNU İMAMOĞLU'NUN ÇEKİRDEKİ EKİBİ YALANLADI! ŞARTLI MI ŞARTSIZ MI?



Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti.

CHP'li Gökhan Günaydın 'şartsız bağış' diyen Murat Ongun'u yalanladı!



Ancak Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u yine İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan bir isim yalanladı.